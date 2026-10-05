Este martes, el Santuario de Mama Antula será escenario de una misa especial por la llegada del Papa León

La celebración será a las 17 y tendrá una oración especial por la llegada del Pontífice a la Argentina. Además, se realizará una bendición con las reliquias de Mama Antula.

05/10/2026

Este martes 6 de octubre, el Santuario de Mama Antula será escenario de una celebración especial con motivo de la próxima llegada del Papa León a la Argentina.

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La misa comenzará a las 17 horas y tendrá como intención principal rezar por la venida del Pontífice al país, en un encuentro que convocará a la comunidad en este espacio dedicado a Mama Antula.

Durante la celebración, los fieles podrán participar de un momento de oración y pedir por la llegada del Papa León a la Argentina.

Además, como parte de la jornada, se realizará una bendición con las reliquias de Mama Antula, según se informó en la convocatoria difundida para este martes.

La propuesta invita a la comunidad a acercarse al Santuario de Mama Antula y acompañar con oración la próxima visita del Pontífice al país.