Norma Fuentes recibió a la delegación local que participó del Relevo Mundial de Mujeres Motociclistas

La intendente mantuvo un encuentro con integrantes de Las Guardianas, que formaron parte de la edición 2026 del Women Riders World Relay, desarrollada en Santiago del Estero durante julio.

05/10/2026

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, recibió a integrantes de Las Guardianas, la delegación local de motociclistas que participó de la edición 2026 del Women Riders World Relay (WRWR), el Relevo Mundial de Mujeres Motociclistas.

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La actividad internacional tuvo a Santiago del Estero como sede oficial entre el 4 y el 6 de julio, con una agenda que reunió a mujeres motociclistas y promovió el intercambio entre participantes de distintos lugares.

La delegación estuvo encabezada por las referentes Sandra Pertierra y Alicia Roldán. Del encuentro también participaron los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón.

Durante la reunión, las motociclistas destacaron el acompañamiento brindado por el municipio para las actividades desarrolladas durante julio y reafirmaron su intención de continuar impulsando propuestas destinadas a fortalecer la comunidad motociclista y fomentar el mototurismo en la provincia.

Por su parte, Fuentes valoró este tipo de iniciativas por su aporte a la proyección de la ciudad como sede de encuentros de alcance internacional, además de remarcar la importancia de generar espacios de participación e integración.

La jefa comunal también destacó el protagonismo de las mujeres en distintas disciplinas y la necesidad de acompañar propuestas que visibilicen su participación.

El Women Riders World Relay tiene como objetivo promover el liderazgo femenino dentro del motociclismo, fortalecer los vínculos entre motociclistas de diferentes países y contribuir al crecimiento del mototurismo internacional.