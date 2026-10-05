El capitán de Benín habló de Messi y sorprendió con su respuesta: “No lo idolatro”

Steve Mounié no podrá jugar ante la Selección argentina por una lesión, pero viajó con el plantel para acompañar al equipo. En la previa del partido, habló sobre el rosarino y explicó por qué nunca pidió la camiseta de un rival.

05/10/2026

El capitán de Benín, Steve Mounié, no podrá jugar este martes ante la Selección argentina debido a una lesión, pero decidió viajar junto al plantel para acompañar a sus compañeros en el amistoso que tendrá como protagonista a Lionel Messi.

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En la previa del encuentro, Mounié fue consultado por el capitán argentino y sorprendió con una respuesta contundente. “No idolatro a nadie, no idolatro a Lionel Messi”, afirmó durante una entrevista con el medio africano Mega Sports Media.

El delantero explicó que, pese a su admiración por los grandes futbolistas, nunca desarrolló una relación de idolatría con ninguna figura. “Me apasiona el fútbol y me encanta ver jugar a los buenos jugadores, observar lo increíblemente bien que juegan”, expresó. Además, contó que a lo largo de su carrera tampoco tuvo la costumbre de pedir camisetas a sus rivales: “Cuando jugué contra grandes jugadores, nunca pedí una camiseta”.

A pesar de su ausencia dentro de la cancha, Mounié dejó claro que quería estar presente en un momento especial para el fútbol argentino. “Vine para eso: a ver qué va a hacer (Messi)”, sostuvo. Sobre el partido que tendrá al rosarino como protagonista, agregó que el capitán argentino “debe disfrutar este momento como futbolista y como alguien que ha hecho tanto por el fútbol durante muchos años” y consideró que “se merece un momento para disfrutarlo”.

Respecto de su propio equipo, el atacante fue breve pero contundente al describir a Benín: “Somos un equipo muy disciplinado”.

Durante su estadía en Buenos Aires, Mounié también aprovechó para conocer uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino: La Bombonera. El futbolista compartió una imagen de su visita en su cuenta de Instagram, acompañada por una canción de aliento al conjunto xeneize.

La carrera de Steve Mounié

Steve Mounié nació el 29 de septiembre de 1994 en Parakou, Benín, y desarrolló prácticamente toda su carrera en Europa. El delantero, de 1,90 metro, se caracteriza por su potencia física y su capacidad en el juego aéreo.

Sus primeros pasos fueron en las divisiones juveniles del Montpellier, en Francia. En 2015 tuvo su debut profesional durante un préstamo en Nîmes Olympique, donde marcó 11 goles en 33 partidos.

Luego regresó al Montpellier y tuvo allí una de sus mejores temporadas, con 15 goles en 38 encuentros durante la campaña 2016-17. Ese rendimiento le permitió dar el salto a Inglaterra, donde fue contratado por Huddersfield Town.

En tres temporadas con el conjunto inglés disputó 59 partidos en la Premier League, antes de regresar a Francia en 2020 para incorporarse al Stade Brestois. Allí superó los cien partidos en la Ligue 1 y formó parte del equipo que terminó tercero en la temporada 2023-24 y consiguió una histórica clasificación a la Champions League.

En 2024 pasó al FC Augsburg de Alemania, donde firmó hasta 2027. Durante la temporada 2025-26 fue cedido al Alanyaspor de Turquía y posteriormente regresó al conjunto alemán.