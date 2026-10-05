“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”: el emotivo mensaje de Messi antes de su despedida

El capitán argentino compartió imágenes de su último entrenamiento con la Albiceleste en Ezeiza y dejó un breve mensaje cargado de nostalgia, a pocas horas de su último partido con la camiseta nacional ante Benín.

05/10/2026

Lionel Messi compartió este lunes un emotivo posteo en sus redes sociales luego de realizar su último entrenamiento con la Selección argentina antes del partido ante Benín. El capitán acompañó varias fotografías de la jornada con una frase que rápidamente conmovió a los hinchas: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las imágenes corresponden a la última práctica del seleccionado en el predio de Ezeiza y muestran distintos momentos compartidos por Messi junto a sus compañeros. Entre las postales también aparece una fotografía grupal con el plantel, el cuerpo técnico y trabajadores de la AFA.

El mensaje llegó a menos de 24 horas del encuentro que marcará un momento histórico para el equipo argentino. Este martes 6 de octubre, desde las 20, la Selección enfrentará a Benín en el Estadio Monumental, en el que será el último partido de Messi con la camiseta argentina en el país.

A diferencia de otras ocasiones, el rosarino eligió esta vez un mensaje muy breve y dejó que las fotografías reflejaran la emoción del momento. La frase “Momentos especiales que sé que voy a extrañar” anticipó así la nostalgia por aquellas escenas cotidianas que marcaron su extensa historia con la Albiceleste.

El partido ante Benín será el cierre de una etapa de más de dos décadas de Messi con la Selección argentina, en una jornada que tendrá al capitán como principal protagonista frente a su público en el Monumental.