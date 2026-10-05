Accidente fatal cerca de Loreto: un hombre de 50 años murió mientras viajaba hacia Brea Pozo

La víctima fue identificada como Hugo Banegas, quien se trasladaba en una motocicleta. El hecho permanece bajo investigación y también habrían estado involucrados un automóvil y un animal vacuno.

05/10/2026

Un hombre de 50 años murió este lunes por la noche tras protagonizar un siniestro vial ocurrido a unos 8 kilómetros de Loreto, sobre la Ruta Provincial 18, a la altura de El Canalito, en el trazado que comunica esa ciudad con Brea Pozo.

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En el mismo hecho también habría estado involucrado un Renault Logan, conducido por Jiménez, de 37 años, quien viajaba acompañado por Castaño, de 32. Según los primeros datos, el automóvil también habría impactado contra el mismo animal.

El deceso de Banegas fue constatado por personal de salud del Hospital de Loreto, mientras se desarrollaban las primeras actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

La investigación quedó bajo intervención de la fiscal Alderete Belkis, quien solicitó que se realizara un control de alcoholemia al conductor del automóvil. Además, habría dispuesto que permaneciera demorado hasta contar con el informe de Criminalística.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 27, junto con personal especializado, para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del hecho.