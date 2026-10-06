El fin de una era: Messi se despide de la Selección Argentina en un Monumental repleto

La Albiceleste enfrenta este martes desde las 20 a Benín en el cierre de la fecha FIFA. El partido será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero y marcará la despedida de la Pulga del seleccionado argentino después de 21 años.

Hoy 09:30

La Selección Argentina se enfrentará este martes desde las 20 ante Benín en el estadio Monumental, en un amistoso que tendrá un condimento especial: será el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste.

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El encuentro será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero y pondrá el cierre a una fecha FIFA en la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió dos contundentes victorias.

Argentina viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, y posteriormente aplastó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental. En ese encuentro marcaron Lautaro Martínez, Moumouni Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Sin embargo, todos los focos estarán puestos en Messi. El capitán disputará su último encuentro con la Selección después de 21 años de trayectoria, en una noche que promete ser histórica para los hinchas argentinos.

La última noche de Messi con la Selección Argentina

Messi anunció su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto, cuando publicó una carta escrita a mano en sus redes sociales en la que confirmó que había tomado la decisión de no continuar con la Albiceleste después del Mundial 2026.

El propio capitán había señalado que se trataba de una decisión que “dolió y duele en el alma”, aunque entendía que había llegado el momento de cerrar su ciclo con el seleccionado.

Con el paso de las semanas, sin embargo, el astro argentino decidió viajar especialmente para disputar este último amistoso ante Benín y tener así la posibilidad de despedirse dentro de una cancha y frente a los hinchas.

Para la ocasión, Messi lucirá un dorsal dorado y una camiseta especial. Después del encuentro está previsto que reciba una plaqueta de la AFA y que se proyecte un video homenaje. Además, existe la posibilidad de que el propio capitán tome el micrófono y les dedique unas palabras a los presentes.

También estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no habían sido convocados para los amistosos anteriores y tampoco anunciaron su retiro, pero participarán de esta noche especial para acompañar al capitán.

Argentina busca cerrar la fecha FIFA con otra victoria

Más allá del homenaje a Messi, la Selección buscará mantener su buen momento futbolístico y cerrar la ventana internacional con su tercer triunfo consecutivo.

El probable equipo que pondrá Scaloni sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Cómo llega Benín

Benín llega después de disputar sus primeros compromisos de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El seleccionado africano igualó 1-1 ante Burkina Faso en su primer partido y luego consiguió una victoria 2-1 sobre Mauritania como local, con un doblete de Rodolfo Aloko.

El equipo dirigido por Gernot Rohr buscará competir ante la campeona del mundo en una noche que también será especial para sus futbolistas, que tendrán la oportunidad de compartir cancha con uno de los máximos referentes de la historia del fútbol.

Argentina vs. Benín: hora, TV y todos los datos

Partido: Argentina vs. Benín

Competencia: Amistoso internacional

Día: martes 6 de octubre

Hora: 20.00

Estadio: Monumental

TV: Canal 7 de Santiago del Estero, Telefe y TyC Sports

Árbitro: a confirmar

Probable formación de Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Probable formación de Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.