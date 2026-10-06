¡Gracias, capitán! Con un gol y dos asistencias, Messi se despidió a lo grande de la Selección Argentina

En el último baile del 10, la Albiceleste se quedó con el duelo ante Benín por 3 a 0. Leo anotó un tanto y asistió en dos oportunidades en el Monumental, para cerrar una era dorada en la Scaloneta.

06/10/2026

No fue un partido más. En realidad, durante buena parte de la noche pareció ser lo menos importante. La despedida de Lionel Messi cargó de nostalgia cada rincón del Monumental y convirtió el amistoso ante Benín en el escenario de un adiós que nadie quería terminar de aceptar.

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El equipo de Lionel Scaloni también pareció sentir ese clima. Argentina arrancó con dificultades para encontrar su mejor versión, con una circulación más lenta de lo habitual y pocas conexiones limpias en ataque.

El primer tiempo dejó una Selección imprecisa y por momentos incómoda. Messi, igualmente, tuvo algunas aproximaciones y buscó permanentemente ser parte del juego, mientras Benín también consiguió generar peligro y obligó a intervenir a Emiliano Martínez.

Scaloni apostó por una formación con una fuerte carga simbólica: nueve de los once titulares habían formado parte del equipo que comenzó la final del Mundial ante Francia.

El complemento cambió la historia

Después del descanso, Argentina encontró los espacios y la noche empezó a acomodarse alrededor de su protagonista.

Messi ejecutó un tiro de esquina preciso que terminó en el gol de Nicolás Otamendi, otro de los futbolistas que vivía su despedida de la Selección. El defensor conectó de volea y abrió el marcador.

Poco después, el capitán volvió a aparecer como asistidor. Esta vez habilitó a Nico Paz, quien convirtió el segundo y amplió la ventaja.

Pero todavía faltaba el momento que esperaba todo el Monumental.

Tras una infracción sobre Agustín Giay dentro del área, Messi se hizo cargo del penal y no falló. Con un zurdazo, convirtió el 3-0 y desató uno de los festejos más emotivos de la jornada.

El gol tuvo el peso de una despedida. Messi volvió a señalar al cielo y recibió el abrazo de sus compañeros en una escena que quedará ligada para siempre a su último encuentro con la camiseta argentina.

Scaloni realizó numerosos cambios durante el complemento, pero el capitán permaneció en cancha hasta el final para disfrutar cada uno de sus últimos minutos con la Albiceleste.

Así, entre lágrimas, ovaciones y recuerdos, Messi cerró su etapa en la Selección haciendo lo que hizo durante toda su carrera: participando en los goles y siendo el centro de una noche histórica.