El Monumental, de gala para recibir a Messi en su último partido en la Selección Argentina

River difundió imágenes de los interiores de su estadio rememorando actuaciones inolvidables del capitán que se despide de la Albiceleste este martes.

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El Monumental se prepara para vivir una noche histórica. Este martes, desde las 20, la Selección Argentina enfrentará a Benín en el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste.

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En la previa de esa jornada especial, River mostró imágenes del interior del estadio, que fue acondicionado para recibir al capitán argentino y acompañar su despedida.

El club publicó en sus redes sociales un video en el que se pueden observar las pantallas verticales ubicadas en los pasillos del Monumental, reproduciendo diferentes goles de Messi con la Selección Argentina.

La institución acompañó las imágenes con un mensaje contundente: “El Monumental se prepara para la última función del 10”.

El video también tuvo un detalle especial en su musicalización: se utilizó “Arrancármelo”, la canción de Wos que Messi había elegido en 2022 para agradecer a través de sus redes sociales después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar.

Una jornada especial para despedir a Messi

La actividad comenzará desde el mediodía con un Fan Fest en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA, destinado especialmente a quienes no pudieron conseguir entradas para asistir al Monumental.

El espacio contará con shows musicales, puestos gastronómicos, juegos, experiencias interactivas, influencers y streamers, además de una pantalla gigante para seguir el partido.

Dentro del Monumental también habrá diferentes espectáculos musicales antes y después del encuentro. Entre los artistas anunciados aparecen La Sole, Un Poco de Ruido, Ulises Bueno, Amar Azul y Damas Gratis.

El Himno Nacional Argentino será interpretado por Fabio Santana, cantante y excombatiente de Malvinas.

El último partido de Messi con la Selección

Después del encuentro ante Benín llegará uno de los momentos más esperados de la noche. Messi recibirá una plaqueta y una camiseta especial en reconocimiento por su trayectoria con la Selección Argentina.

Además, está previsto un video emotivo dentro del estadio como parte del homenaje al capitán, que este martes cerrará una etapa de más de dos décadas con la Albiceleste.

El Monumental, mientras tanto, ya comenzó a vestirse de gala para una despedida que promete quedar para siempre en la memoria de los hinchas argentinos.