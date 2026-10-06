Se descompensó mientras manejaba y terminó chocando contra una pared

El conductor, de 65 años, habría sufrido una baja de presión mientras circulaba por la zona de Misiones y Moreno. Perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la pared de una vivienda. No hubo heridos.

Hoy 00:57

Un siniestro vial se registró durante los últimos minutos del lunes, cuando un automovilista se descompensara mientras conducía y perdiera el control de su vehículo. El hecho ocurrió alrededor de las 23.15, en inmediaciones de Misiones y Moreno, jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

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De acuerdo con el informe policial, el conductor fue identificado como Jorge Alberto Nader, de 65 años, quien circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend por calle Maipú, en sentido oeste-este.

Según manifestó el propio conductor a los efectivos, mientras manejaba habría sufrido una descompensación producto de una baja de presión, lo que provocó que perdiera el control del automóvil.

El vehículo terminó subiendo a la vereda y colisionó contra la pared de una vivienda, provocando daños materiales.

Tras el impacto, se solicitó la presencia de personal del SASE, que arribó al lugar y asistió al conductor. La paramédica Carolina D´Oreoux determinó que Nader no requería asistencia médica.