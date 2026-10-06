Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2026 | 29º
X
Policiales

Se descompensó mientras manejaba y terminó chocando contra una pared

El conductor, de 65 años, habría sufrido una baja de presión mientras circulaba por la zona de Misiones y Moreno. Perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la pared de una vivienda. No hubo heridos.

Hoy 00:57

Un siniestro vial se registró durante los últimos minutos del lunes, cuando un automovilista se descompensara mientras conducía y perdiera el control de su vehículo. El hecho ocurrió alrededor de las 23.15, en inmediaciones de Misiones y Moreno, jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el informe policial, el conductor fue identificado como Jorge Alberto Nader, de 65 años, quien circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend por calle Maipú, en sentido oeste-este.

Según manifestó el propio conductor a los efectivos, mientras manejaba habría sufrido una descompensación producto de una baja de presión, lo que provocó que perdiera el control del automóvil.

El vehículo terminó subiendo a la vereda y colisionó contra la pared de una vivienda, provocando daños materiales.

Tras el impacto, se solicitó la presencia de personal del SASE, que arribó al lugar y asistió al conductor. La paramédica Carolina D´Oreoux determinó que Nader no requería asistencia médica.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El fin de una era: Messi se despide de la Selección Argentina en un Monumental repleto
  2. 2. El Monumental, de gala para recibir a Messi en su último partido en la Selección Argentina
  3. 3. Se descompensó mientras manejaba y terminó chocando contra una pared
  4. 4. Intensifican las tareas de mantenimiento y reposición de luminarias en Colonia El Simbolar
  5. 5. La Cañada abrió el Mes de la Familia y prepara actividades comunitarias durante todo octubre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT