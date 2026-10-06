Intensifican las tareas de mantenimiento y reposición de luminarias en Colonia El Simbolar

La Comisión Municipal de Colonia El Simbolar continúa con un esquema de mantenimiento permanente del sistema de alumbrado público, con intervenciones en distintos sectores de la localidad destinadas a mejorar las condiciones de iluminación.

Hoy 01:28

Los trabajos están a cargo del personal del área de Alumbrado Público e incluyen tareas de mantenimiento, revisión y reposición de lámparas, de acuerdo con las necesidades que se presentan en diferentes puntos de la comunidad.

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La comisionada municipal Valle Pérez señaló que el objetivo es sostener una tarea continua que permita atender las necesidades del sistema y evitar que los inconvenientes se prolonguen en el tiempo.

"El alumbrado público necesita un seguimiento permanente. Por eso nuestro personal trabaja recorriendo los distintos sectores, realizando el mantenimiento y reemplazando las luminarias cuando es necesario", expresó Pérez.

Desde la comuna remarcaron que el mantenimiento del alumbrado no solamente apunta a garantizar el funcionamiento de las luminarias, sino también a mejorar las condiciones de circulación y el uso de los espacios públicos durante la noche.

En ese sentido, Pérez destacó la relación entre una adecuada iluminación y la tranquilidad de quienes transitan diariamente por la localidad. "Tener calles y espacios públicos bien iluminados contribuye a que nuestros vecinos puedan circular con mayor tranquilidad. Son trabajos que quizás forman parte de lo cotidiano, pero tienen una incidencia directa en la seguridad y en la calidad de vida de nuestra comunidad", afirmó.

Las intervenciones forman parte de las tareas de mantenimiento de servicios que lleva adelante la Comisión Municipal en distintos sectores de Colonia El Simbolar.

La jefa comunal destacó además el trabajo del personal encargado del área y señaló que se continuará atendiendo las necesidades que se detecten. "Nuestro compromiso es seguir presentes en cada sector y dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. Queremos una Colonia El Simbolar cada vez más segura, ordenada y mejor iluminada”, concluyó Pérez.