La Cañada abrió el Mes de la Familia y prepara actividades comunitarias durante todo octubre

Con una importante participación de vecinos, La Cañada puso en marcha el Mes de la Familia, una iniciativa impulsada por la Comisión Municipal y la Mesa de Gestión Local que contempla diferentes actividades comunitarias a lo largo de octubre.

Hoy 01:32

La apertura se realizó en el Patio Didáctico, donde familias de la localidad compartieron un encuentro de bendición junto a representantes de iglesias católicas y evangélicas, instituciones y organizaciones locales.

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Bajo el lema “La familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina”, durante la jornada se elevaron oraciones por la paz, la unidad y la prosperidad de los hogares de La Cañada y parajes de la zona.

El comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la participación alcanzada durante la apertura y señaló que la propuesta busca generar espacios que permitan fortalecer los vínculos dentro de la comunidad.

“Queríamos que octubre no se limitara a una sola celebración, sino que fuera un mes para encontrarnos como comunidad, acompañarnos y poner en valor a la familia como un espacio fundamental para nuestra sociedad”, expresó Abiakel.

Cronograma

La programación continuará este sábado 10 de octubre, desde las 9, con una Jornada de Salud Mental y un almuerzo comunitario que se desarrollarán en Caritas Felices, en la ex Estación.

La actividad incorpora a la agenda una temática que desde el municipio consideran importante abordar también desde una perspectiva comunitaria y de acompañamiento.

El cronograma continuará el sábado 17, a las 10, con un Roperito Solidario, mientras que el domingo 18, desde las 19, se realizará en el Polideportivo un Gran Bingo y homenaje por el Día de la Madre.

El cierre de “La Cañada en Familia” está previsto para el jueves 29 de octubre, a partir de las 18, también en el Polideportivo. Para esa jornada se prepara una tarde recreativa destinada a todas las edades, con juegos, feria y mateada, como cierre de un mes en el que las actividades recorrerán diferentes dimensiones de la vida comunitaria.

Abiakel remarcó que detrás de la programación existe también una decisión de generar espacios de participación que alcancen a vecinos de distintos sectores.

“La idea es que cada familia pueda encontrar durante el mes alguna actividad en la que participar. Tenemos propuestas vinculadas con la fe, la salud, la solidaridad y la recreación, pero todas tienen un mismo objetivo: seguir construyendo una comunidad más unida y cercana”, afirmó.

Finalmente, desde la Comisión Municipal invitaron a participar tanto a las familias de La Cañada como de los parajes vecinos y destacaron el trabajo articulado con la Mesa de Gestión Local y las distintas instituciones y organizaciones de la comunidad.