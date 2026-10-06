Encuentran el cuerpo de un niño en un canal en Tucumán tras búsqueda

Brandon Eliseo Rearte, un niño de un año y ocho meses, fue hallado sin vida en un canal de riego en Marapa, Tucumán, tras una intensa búsqueda que comenzó el sábado por la mañana.

Hoy 01:38

Un niño de un año y ocho meses, identificado como Brandon Eliseo Rearte, fue encontrado sin vida en un canal de riego ubicado en la localidad de Marapa, Tucumán, después de haber estado desaparecido durante varias horas. La búsqueda del pequeño comenzó el sábado por la mañana, cuando sus familiares notaron su ausencia en el hogar y decidieron realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

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Desde ese momento, se activó un operativo de búsqueda intensivo en la zona, el cual contó con la colaboración de efectivos policiales, bomberos, brigadas de rescate y numerosos vecinos solidarios que se unieron a las labores. El cuerpo de Brandon fue descubierto aproximadamente a cinco kilómetros de su vivienda, dentro de un canal de riego que pertenece a la Dirección de Recursos Hídricos, en las cercanías del barrio Héroes de Malvinas.

El operativo culminó alrededor de las 13:40 horas, momento en el que los investigadores localizaron el cuerpo del niño. Tras el hallazgo, los especialistas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal iniciaron pericias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Una de las hipótesis que se está considerando es que Brandon podría haber caído accidentalmente al canal y que la corriente habría desplazado su cuerpo a la ubicación donde fue encontrado.

Sin embargo, esta teoría aún no ha sido confirmada por los investigadores. La causa ha sido caratulada como muerte dudosa, y la Fiscalía está a la espera de los resultados de la autopsia y las pericias para determinar las circunstancias exactas que rodearon la muerte del pequeño. Este proceso es fundamental para comprender lo sucedido y para la eventual responsabilidad de los involucrados.

En el contexto de la investigación, la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ha dispuesto la aprehensión de cuatro familiares de Brandon: su madre de 20 años, su padre de 24, una tía de 28 y la pareja de esta última, de 43 años. Es importante destacar que estas medidas son parte de las diligencias iniciales y no implican que los familiares hayan sido declarados culpables ni que exista una acusación formal en su contra.

La Justicia se encuentra actualmente en la búsqueda de reconstruir los eventos que ocurrieron durante las horas en las que Brandon estuvo desaparecido, así como también determinar cómo llegó al canal donde fue hallado su cuerpo. Los resultados de la autopsia y los estudios realizados por los peritos serán cruciales para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias de la trágica muerte del niño.