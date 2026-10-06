Aumento del consumo de alcohol en las calles de Salta genera preocupación

La creciente preocupación por el consumo de alcohol en las calles de Salta ha suscitado un debate sobre la convivencia urbana y la violencia asociada a este fenómeno, que afecta tanto a la Capital como a localidades del interior provincial.

Hoy 01:40

La problemática del consumo de alcohol en la vía pública en Salta ha adquirido una relevancia significativa en el contexto de la convivencia urbana. Este fenómeno no solo se limita a la Capital, sino que se extiende a diversas localidades del interior provincial, donde se han registrado episodios de violencia vinculados a la ingesta de bebidas alcohólicas.

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Según el comisario Cristian Aguilera, responsable de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, gran parte de las intervenciones policiales durante los fines de semana están concentradas en contener desórdenes y enfrentamientos entre grupos relacionados con el consumo de alcohol. En una entrevista con FM Aries, Aguilera explicó que la presencia de personas alcoholizadas es el principal desencadenante de estos altercados.

A pesar de que el comisario evitó confirmar un aumento estadístico en los incidentes violentos, subrayó que se trata de una conducta recurrente que requiere un despliegue constante de recursos por parte de la policía. Este patrón se repite no solo en la ciudad capital, sino también en los municipios del interior, donde se observan intervenciones similares ante disturbios generados por el consumo de alcohol.

La conflictividad social asociada al consumo de alcohol plantea un desafío para las fuerzas de seguridad, que deben adaptarse a las dinámicas cambiantes de estos eventos. Aguilera destacó que los reportes de las distintas unidades operativas reflejan un panorama preocupante, donde las peleas y los desórdenes se convierten en situaciones habituales.

Para enfrentar esta problemática, la Policía de Salta ha implementado patrullajes preventivos, destinados a disuadir conductas que podrían escalar hacia incidentes más graves. Estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con las fiscalías y dependencias policiales de cada jurisdicción para asegurar un entorno más seguro.

El comisario Aguilera también enfatizó la importancia de mantener una presencia policial constante en las calles, lo que no solo ayuda a prevenir situaciones de violencia, sino que también contribuye a mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos. Este enfoque proactivo es fundamental para abordar los desafíos que plantea el consumo de alcohol en espacios públicos.

La situación actual en Salta refleja una necesidad urgente de abordar el tema del consumo de alcohol y sus consecuencias en la convivencia urbana. La colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad será esencial para encontrar soluciones efectivas que garanticen la paz y el orden en la vía pública.