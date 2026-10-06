Joven acusada de homicidio culposo permanece en libertad en Jujuy

Una joven de 24 años, acusada de homicidio culposo tras un accidente vehicular, continuará en libertad tras la decisión judicial en Jujuy.

Hoy 02:33

Una joven de 24 años ha sido señalada como la responsable de un trágico accidente que resultó en la muerte de Damiana Ramos, una mujer de 72 años. El incidente se produjo el sábado 26 de septiembre en un tramo de la avenida Yuto, ubicada en el Sector B2 de Alto Comedero, en la capital jujeña. A pesar de que el fiscal solicitó su detención, el juez Martín de Athayde Moncorvo decidió no hacer lugar a dicho pedido, permitiendo así que la joven continúe en libertad.

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La joven, quien conducía una motocicleta en el momento del incidente, ha sido notificada de que hoy se llevará a cabo una audiencia de imputación, donde enfrentará la acusación de homicidio culposo. Aunque no será detenida, deberá cumplir con una serie de restricciones impuestas por el juez, con el fin de no entorpecer la investigación que se está llevando a cabo.

La investigación penal preparatoria avanzó con la ejecución de una orden de allanamiento en la vivienda de la acusada, en el barrio 8 de Marzo, a cargo de la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero. Esta acción se llevó a cabo bajo la supervisión de la ayudante fiscal Ana Eliazarian, y fue motivada por la necesidad de recopilar pruebas que sustenten el caso. Sin embargo, la demora en la ejecución de esta medida se debió a la aparente falta de elementos probatorios en contra de la joven.

La investigación ha incluido la revisión de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el accidente, además de nuevas inspecciones en el lugar del hecho. Estos esfuerzos tienen como objetivo reconstruir el recorrido de la motocicleta y determinar las circunstancias que rodearon el incidente fatal. A pesar de las investigaciones, no se realizó un control de alcoholemia a la motociclista, lo que ha suscitado interrogantes sobre la validez de las pruebas que se están recolectando.

El día del accidente, Damiana Ramos salió de su hogar con la intención de visitar a una prima. Abordó un colectivo de la línea 48, y tras un breve trayecto, descendió cerca de la Escuela N° 458, caminando hacia la casa de su familiar. Sin embargo, su familia perdió contacto con ella alrededor de las 22:05, cuando se registró el accidente. Al llegar al lugar, los agentes de la Seccional 46° encontraron el cuerpo de la mujer, aún sin identificar.

La situación se tornó más angustiante para su familia, ya que Emilio Velázquez, hijo de Damiana, desconocía el paradero de su madre y procedió a realizar consultas con familiares. Posteriormente, el domingo se reportó su desaparición en la Seccional 56°. La confirmación de su identidad se produjo la noche siguiente, cuando Emilio reconoció las pertenencias de su madre en la dependencia policial.

Este caso plantea importantes interrogantes sobre la responsabilidad y las regulaciones en torno a la conducción de vehículos, especialmente en situaciones que pueden resultar en tragedias. Mientras la investigación continúa, se espera que la audiencia de imputación arroje más luz sobre los hechos ocurridos y las circunstancias que llevaron a esta lamentable pérdida de vida.