Detienen en Colonia Dora a prófugo que intentaba viajar a Buenos Aires con documentación de otra persona

El hombre, de 32 años, era buscado por la Justicia luego de no presentarse a un juicio oral por una causa de robo calificado. Fue localizado en un colectivo de larga distancia durante un operativo realizado en Colonia Dora.

Hoy 07:40

Un hombre de 32 años que se encontraba prófugo y declarado en rebeldía por la Justicia fue detenido cuando intentaba viajar hacia la provincia de Buenos Aires a bordo de un colectivo de larga distancia. Para evitar ser identificado, habría utilizado documentación correspondiente a otra persona.

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El procedimiento se concretó en el Puesto de Control Caminero ubicado en la intersección de las rutas Nacional 34 y Provincial 92, como resultado de una investigación llevada adelante por la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia, dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

El detenido, domiciliado en el barrio Sargento Cabral, había permanecido privado de su libertad en el marco de una causa por robo calificado por el uso de arma de fuego y atentado y resistencia a la autoridad. Posteriormente había obtenido el beneficio de la libertad provisoria mientras aguardaba la realización del juicio oral.

Sin embargo, luego de ser citado formalmente por el Tribunal de Juicio Oral para comparecer en el proceso, no se presentó ante la Justicia. Ante su ausencia, el tribunal dispuso declararlo en rebeldía y ordenó su inmediata captura.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el hombre había abordado en la localidad de Forres un colectivo de viajes especiales con destino a Buenos Aires.

Según la investigación, el sospechoso habría adquirido el pasaje telefónicamente a fines de septiembre y utilizado para ello la identidad de otra persona, con el objetivo de dificultar su localización.

Con la información obtenida, los investigadores recurrieron a las cámaras de monitoreo instaladas en Forres. Las imágenes permitieron determinar el horario en que abordó el colectivo, las características del vehículo y la vestimenta que llevaba, datos que fueron comunicados al personal encargado del operativo.

A partir de esa información, la División Prófugos coordinó un operativo de cierre de rutas junto con la Dirección General de Seguridad Vial y la División Patrulla de Caminos.

El transporte fue finalmente interceptado en Colonia Dora. Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 42 subieron al colectivo y localizaron a un pasajero que se encontraba recostado e intentaba ocultar su rostro utilizando una gorra.

Al ser identificado, el hombre presentó una copia de un acta de nacimiento a nombre de un tercero. Sin embargo, los policías advirtieron contradicciones durante el procedimiento y finalmente el pasajero reconoció su verdadera identidad.

De esta manera, los investigadores confirmaron que se trataba del hombre buscado por la Justicia.

El procedimiento permitió además cerrar el legajo de rebeldía correspondiente a la causa, luego de que la División Prófugos lograra detener anteriormente a la pareja del acusado.

El pasado 14 de septiembre, los investigadores habían localizado en el barrio Sargento Cabral a una joven de 21 años, quien también se encontraba en condición de prófuga en el marco del mismo expediente.

Tras su detención, el hombre quedó alojado inicialmente en la Comisaría Comunitaria N° 42. Posteriormente fue trasladado a la Capital por una comisión especializada y quedó a disposición del Tribunal de Juicio Oral, que deberá resolver su situación procesal.