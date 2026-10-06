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Septiembre habría cerrado con una inflación cercana al 2%, según consultoras privadas

Las estimaciones privadas anticipan una leve aceleración respecto de agosto, cuando el IPC fue del 1,7%. Alimentos y bebidas aparecen entre los principales rubros que impulsaron las subas durante el noveno mes del año.

Hoy 07:56

La inflación de septiembre habría vuelto a ubicarse cerca del 2% mensual, según las proyecciones de distintas consultoras privadas, lo que marcaría una leve aceleración respecto de agosto.

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El mes pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 1,7%, mientras que para septiembre los analistas estiman un incremento de entre 1,9% y 2%.

El principal factor detrás de esa aceleración habría sido el comportamiento de alimentos y bebidas, uno de los rubros con mayor incidencia dentro del índice general.

Según la consultora LCG, los bienes básicos de alimentación subieron 1,7% en la última semana de septiembre y acumularon un avance del 2,7% en las últimas cuatro semanas.

En la misma línea, la Fundación Libertad y Progreso proyectó una inflación mensual del 2%, con un incremento del 3,2% en alimentos y bebidas no alcohólicas, señalado como uno de los principales impulsores del índice.

Por su parte, Eco Go también estimó una variación del 2% en los precios minoristas y consideró que el componente estacional tuvo un peso importante en las subas registradas durante el mes.

En tanto, C&T Asesores Económicos calculó una inflación del 1,9%, impulsada principalmente por alimentos y bebidas. Dentro de ese rubro, las verduras aumentaron 11%, mientras que la carne subió 2,1%.

Finalmente, Analytica detectó una variación del 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre y un incremento del 2,8% en cuatro semanas, por lo que también proyectó una inflación general cercana al 2%.

Las estimaciones privadas se conocen en la previa de nuevos indicadores oficiales que permitirán tener una referencia más precisa sobre la evolución de los precios durante septiembre.

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