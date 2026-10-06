Crítica de "Su propio infierno"

El director de "Drive", Nicolas Winding Refn, se entrega al misticismo pop en su película más sensorial y antinarrativa hasta la fecha.

Hoy 07:56

Por Manu Yáñez

Para Fotogramas

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El Festival de Cannes de 2026 se ha convertido en una suerte de seminario internacional de cineastas dispuestos a pensar sobre la naturaleza del cine. Allí donde se mire, el certamen ofrece ficciones en las que los personajes filman, actúan o ponen sonido a otras películas. Autores como Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi o Rodrigo Sogoroyen han presentado películas ambientadas en el mundo del cine: cine dentro del cine. A este selecto club de metafilms, cabe sumar ‘Her Private Hell’, la nueva creación del danés Nicolas Winding Refn, que estos días se pasea por Cannes explicando que, en el año 2023, “estuve muerto durante 25 minutos”. Debido a una dolencia cardíaca y pulmonar, el director de ‘Drive’ tuvo que ser operado a corazón abierto y, según el testimonio del propio cineasta, aquella experiencia de intimidad con la muerte le transformó por completo. Winding Refn siempre ha tenido un lado místico, y su complicidad con la figura de Alejandro Jodorowsky da cuenta de ello. Pero ahora esa dimensión espiritual parece haber vampirizado por completo la personalidad y la obra del danés. Pero entonces, ¿cómo se combinan el misticismo y el metacine en ‘Her Private Hell’? El resultado de esta atractiva hibridación es un ejercicio de tintes lynchianos –con ecos de ‘Mulholland Drive’ e ‘Inland Empire’– en el que los personajes parecen sumidos en un permanente trance espiritual.

La trama de ‘Her Private Hell’ no puede describirse sin una alusión a los guiños cinéfilos y a la profunda apuesta por el extrañamiento de Winding Refn. En un escenario entre onírico y futurista –mezcla de la urbe distópica de ‘Blade Runner’ y los espacios asépticos y coloridos del mundo publicitario–, varias mujeres se reúnen alrededor de un hombre turbio y autoritario llamado Johnny Thunders (Dougray Scott). Su hija, Elle (Sophie Thatcher), compite por la atención del padre con la nueva pareja de Johnny, Dominique (Havana Rose Liu), mientras que una joven aspirante a estrella, Hunter (Kristine Froseth), se presenta como la combinación soñada de inocencia, atractivo y ambición –en el film hay referencias al relato de ‘La pequeña cerillera’ de Hans Christian Andersen–.

Este conjunto de personajes parece implicado en la creación de una película de ciencia ficción que remite al imaginario de ‘Barbarella’, con toques de ‘Tron’ y ‘Flash Gordon’. Todos ellos deambulan por las plantas más altas de un hotel de lujo, aterrorizados por la presencia de un asesino al que llaman Leatherman y que suele aparecer acompañado de la niebla. El enigmático cóctel narrativo se completa con la aparición de Private K (Charles Melton), un soldado americano que, en Japón, durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, busca a una hija perdida. Los tiempos y los espacios se cruzan de forma irracional y muy sugerente en ‘Her Private Hell’. Podría ser que todo fuera un sueño, o una meditación sobre la batalla entre la belleza y el mal. Lo que es indiscutible es que todo ocurre en la mente de Nicolas Winding Refn.

Acompasada el ritmo de la banda sonora del legendario Pino Donaggio (colaborador de Dario Argento y Brian De Palma, entre otros), ‘Her Private Hell’ tiene pasajes sobrecogedores. Los asesinatos del Leatherman funcionan como espeluznantes homenajes al imaginario del giallo (el cine de terror italiano de la década de 1970) y hay una larga y fascinante secuencia en una discoteca en la que Winding Refn sitúa a sus personajes –que en ocasiones parecen maniquíes de una tienda de alta costura– al lado de esculturas grecorromanas.

Sin embargo, ‘Her Private Hell’ también tiene momentos que bordean el esperpento. De haber sido completamente consecuente, Winding Refn podría haber convertido ‘Her Private Hell’ en el más primoroso y siniestro fashion film de la historia: sin relato, solo con cuerpos en parsimonioso movimiento. Pero el autor de ‘Solo Dios perdona’ y ‘The Neon Demon’ no se contenta con eso y necesita crear una trama que subvierte los roles del Complejo de Electra, ya que el personaje de Elle desarrolla una obsesión romántica por Dominique, la pareja de su padre, y todo ello estalla en un psicodrama que se mueve en la frontera entre lo estridente y lo ridículo. Así, con sus brochazos de genialidad y sus lastres narrativos, ‘Her Private Hell’ merece ser reconocida como la película más radical, excesiva y quizá autocomplaciente de Winding Refn, un ejercicio de slow cinema al borde de la vida y la muerte.

Para adeptos a las experiencias estéticas extremas.