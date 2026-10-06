"Como en el 2012, la desocupación aparece entre las mayores preocupaciones de los argentinos"

Así lo indicó en su columna de este martes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:23

El escenario económico comenzó a mostrar señales favorables luego de las elecciones en Brasil. En su columna de este martes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados repasó la evolución de los mercados, las perspectivas del crédito y el cambio en las principales preocupaciones de los argentinos.

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“Tras las elecciones en Brasil empezó a bajar el Riesgo País, subieron las acciones y los bonos”, señaló Granados. También hizo referencia a los movimientos políticos registrados en distintos países: “En España y en Brasil ya se están preparando, en Francia también hubo cambios, y en Polonia y Grecia hay un giro”.

En el plano local, el analista destacó las declaraciones realizadas por funcionarios del Banco Central ante representantes del sector financiero. Según explicó, el vicepresidente de la entidad reconoció que actualmente existe un nivel muy bajo de crédito, aunque anticipó una fuerte expansión durante el primer trimestre del próximo año.

“Hay muy poco crédito, pero va a avanzar muy fuerte en el primer trimestre del año que viene”, resumió Granados sobre las perspectivas planteadas desde el Banco Central.

El periodista también destacó la mejora en los niveles de morosidad y se refirió al comportamiento de los dólares adquiridos por los ahorristas. Según explicó, los registros de las cuentas bancarias muestran que una parte importante de esos dólares permanece dentro del sistema financiero argentino.

“Esto es bueno porque esos dólares sirven para prestar”, planteó Granados, al explicar que la permanencia de los fondos dentro del sistema puede contribuir a ampliar la disponibilidad de crédito.

Milei y el escenario cambiario

Granados también repasó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien destacó que la economía argentina acumula tres años consecutivos de crecimiento y volvió a transmitir confianza respecto del escenario cambiario.

El mandatario sostuvo que, si sus previsiones no se cumplen, el Gobierno reaccionará con firmeza. “Si no pasa lo que creo que va a pasar, le vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”, afirmó Milei.

Para Granados, detrás de esa advertencia existe también un mensaje vinculado con la capacidad del Gobierno para enfrentar una eventual presión sobre el mercado cambiario. “Van a tener los dólares suficientes para detener cualquier corrida”, interpretó.

Pero el dato que, según el periodista, merece especial atención aparece en otro frente: el empleo.

De acuerdo con información de Management & Fit citada durante su columna, la principal preocupación de los argentinos estaría dejando de ser la inflación y las tarifas para concentrarse en la posibilidad de perder el trabajo.

“Ya la mayor preocupación de los argentinos no son las tarifas ni la inflación, sino no quedar desocupados”, señaló Granados.

El analista comparó esta situación con la registrada en otro período de la economía argentina. “Como en 2012, vuelve a aparecer este tema”, sostuvo.

La preocupación, además, no se limita a la posibilidad de tener o no una fuente de ingresos. Granados puso el foco en la calidad y estabilidad del empleo, al marcar una diferencia entre un puesto registrado y permanente y las actividades laborales de carácter más precario o circunstancial.

“Una cosa es conseguir un empleo en blanco y otra es estar en Uber o en alguna actividad circunstancial”, explicó.

Así, mientras los mercados muestran señales positivas y el Gobierno apuesta a una recuperación del crédito, el empleo vuelve a ocupar un lugar central entre las preocupaciones de la sociedad, un fenómeno que Granados vinculó con el escenario económico de 2012.