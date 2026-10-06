Una jubilada cayó en una falsa promoción del PAMI y le vaciaron toda la cuenta bancaria

Una mujer de 69 años fue víctima de una estafa virtual luego de ingresar a una publicidad engañosa que ofrecía supuestos descuentos en viajes para jubilados.

Hoy 08:54

Una mujer de 69 años, identificada como Lafont y domiciliada en el barrio Los Flores, denunció haber sido víctima de una estafa virtual tras ingresar a una publicación engañosa en Instagram.

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Según relató ante la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 11:45, cuando navegaba por la red social y encontró una publicidad que ofrecía supuestos descuentos en paquetes de viajes destinados a jubilados de PAMI.

Luego de interactuar con la publicación, la mujer comenzó a recibir mensajes en los que le informaban que se le había autorizado un supuesto paquete turístico por $1.900.000, operación que, según aclaró, nunca había solicitado ni autorizado.

A partir de ese momento, los delincuentes se comunicaron telefónicamente con ella y utilizaron distintas maniobras de engaño para convencerla de que debía cancelar la presunta operación.

Durante esas comunicaciones, los estafadores lograron obtener sus credenciales y datos de acceso, lo que les permitió ingresar a su cuenta bancaria y concretar el vaciamiento total del dinero que tenía disponible.

Al advertir lo ocurrido, la víctima se presentó en la Comisaría N° 54, donde radicó la correspondiente denuncia penal.

La fiscal de turno, Dra. Victoria Ledesma, tomó intervención en el caso y dispuso la participación de la División Delitos Económicos, cuyos investigadores deberán determinar cómo se concretó la maniobra y avanzar en la identificación de los responsables.