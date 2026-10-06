El peronismo santiagueño prepara la 2° Maratón “Día de la Lealtad”

Será el domingo 25 de Octubre, a las 09hs. 10K en Carrera Competitiva y 5K en Caminata Saludable.

Hoy 09:16

El sábado 17 de Octubre se conmemora el Día de la Lealtad Popular, el acontecimiento más importante de la liturgia peronista, y en la oportunidad el Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero organizará la 2° edición de la Maratón para recordar dicha gesta, al cumplirse el 81° aniversario de la fecha fundacional del movimiento.

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La misma desarrollará el domingo 25 de octubre (porque el domingo 18 es Día de la Madre), con la participación del titular del PJ santiagueño y senador nacional, José Emilio “Pichón” Neder.

La Maratón de la Lealtad 2026 se iniciará en el Monumento al General Perón sobre Autopista Santiago-La Banda, y tendrá dos modalidades: 10K en Carrera Competitiva y 5K en Caminata Saludable.

Habrá puestos de hidratación, música en vivo, sorteo de importantes premios y estaciones médicas. El link de inscripción ya está disponible en el sitio www.somospj.com.ar Por consultas también está habilitado el mail maratondelalealtad2026@gmail.com

Circuitos del recorrido:

5K Caminata Saludable: partida Autopista mano Santiago. Continúa por Av. Rivadavia hasta Almafuerte (esquina de Unión Santiago). Desde allí sigue por Jujuy, luego retorna por Autopista hasta llegar al Busto de Perón.

10K Carrera Competitiva: partida Autopista mano Santiago. Toma Av. Rivadavia hasta Ejército Argentino, continúa hasta Diego de Rojas (parque Aguirre), gira a la derecha por Gumersindo Sayago hasta Alsina. Sigue por Alsina hasta Costanera Chacho Lescano, donde gira a la izquierda hasta Salta. Por Salta continúa hasta calle Almafuerte y conecta con el acceso a la Autopista, hasta la llegada al Busto de Perón.

El sorteo de los premios se realizará al finalizar la Maratón. Es necesario estar presente y con DNI en el sector del Busto de Perón.

“Con esta 2° Maratón, desde el Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero damos continuidad a una actividad saludable en comunidad que tuvo gran éxito en su primera edición, consolidándola como parte del calendario anual, promoviendo valores de unidad, compromiso y compañerismo”, explicaron.