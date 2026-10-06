Kristen Wiig se animó a un cambio radical y su nueva imagen causó sorpresa en París

La actriz estadounidense dejó atrás su tradicional cabello rubio y apareció en la Semana de la Moda de París con una transformación que rápidamente llamó la atención.

Hoy 10:05

Kristen Wiig volvió a convertirse en una de las figuras más comentadas de la Semana de la Moda de París, aunque esta vez no fue por una película ni por uno de sus personajes. La actriz sorprendió con un cambio radical de imagen que modificó por completo uno de sus rasgos más reconocibles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A sus 53 años, Wiig llegó al desfile de Chanel con el cabello teñido de castaño, dejando atrás el tradicional rubio que la acompañó durante buena parte de su carrera. El nuevo look, combinado con un estilismo sofisticado, hizo que su aparición no pasara inadvertida entre las celebridades que asistieron al evento.

Kristen Wiig

La actriz eligió para la ocasión un vestido negro strapless de Chanel, con detalles blancos y zapatos rojos, una combinación que reforzó el contraste con su nueva imagen. El resultado fue una apariencia más sobria y diferente a la que suele mostrar públicamente.

Una transformación que renovó su imagen

El cambio de cabello fue el gran protagonista de su llegada al desfile. Wiig apareció con una tonalidad castaña oscura y el pelo peinado hacia atrás, dejando su rostro completamente despejado.

La transformación generó comentarios entre sus seguidores y volvió a demostrar cómo un simple cambio de color puede modificar por completo la apariencia de una estrella.

Kristen Wiig

La presencia de Wiig se produjo durante la presentación de la colección Primavera/Verano 2027 de Chanel en París, uno de los acontecimientos más importantes del calendario internacional de la moda.

La actriz, conocida por sus trabajos en Saturday Night Live, Bridesmaids y Wonder Woman 1984, atraviesa así una nueva etapa de experimentación con su imagen. Y aunque no se trata de una transformación permanente, su aparición en París dejó claro que Kristen Wiig también sabe sorprender cuando decide salir de su zona de confort.