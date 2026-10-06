Una discusión entre hermanos terminó con un joven de 19 años herido de arma blanca en el Bº Cabildo

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Solano de Paz. Un joven resultó con varias heridas punzocortantes en un brazo y una pierna tras ser atacado presuntamente por su hermano mayor, de 28 años.

Hoy 10:16

Un violento episodio entre dos hermanos terminó con un joven de 19 años herido con un arma blanca en el barrio Cabildo, en la zona sur de la ciudad.

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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Solano de Paz, donde el joven se encontraba junto a su hermano mayor, de 28 años. Según relató posteriormente a la Policía, ambos comenzaron a discutir y el enfrentamiento fue escalando hasta llegar a la agresión física.

En medio de la pelea, el mayor de los hermanos habría tomado un cuchillo tipo sierra y atacado al joven, provocándole varias lesiones punzocortantes.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió heridas en el brazo y en la pierna izquierda y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud, donde ingresó a la sala de shock room para recibir asistencia médica.

Una vez en el lugar, el joven pudo brindar detalles de lo ocurrido al personal policial y sanitario. En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 3, dependiente de la Departamental N° 16 Flores.

La situación fue comunicada a la fiscal de turno, quien dispuso que el joven sea examinado por el médico de Sanidad Policial para establecer la gravedad de las lesiones y el tiempo estimado de curación.