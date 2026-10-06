La policía logró detener a un peligroso delincuente durante un certero allanamiento

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Manzione de Añatuya. El sospechoso, conocido con el alias de “Nutria”, quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 10:59

La Policía de la Provincia concretó un allanamiento en un domicilio del barrio Manzione de Añatuya, donde logró detener a un hombre de apellido Bravo, conocido en el ámbito delictivo con el alias de “Nutria”, quien era investigado en el marco de distintas causas por robos reiterados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se llevó a cabo luego de una investigación y de una medida judicial que fue ejecutada de manera conjunta por efectivos de la División Robo y Hurto, con apoyo del personal de Prevención de la Departamental 13.

Durante el operativo, los uniformados localizaron al sospechoso en el inmueble y procedieron a su aprehensión, tras lo cual quedó a disposición de la Justicia interviniente.

Bravo era buscado en relación con distintas denuncias por hechos delictivos registrados en la zona. La investigación continúa ahora con el objetivo de determinar su posible vinculación con los robos denunciados y recuperar los bienes sustraídos.

Además, fuentes policiales indicaron que otras personas que podrían estar vinculadas con los hechos ya fueron identificadas, por lo que no se descarta que en las próximas horas se concreten nuevos procedimientos y eventuales detenciones.