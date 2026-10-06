Despedida de Messi: el cronograma completo de los shows y homenajes en el Monumental

La jornada comenzará a las 17.30 y tendrá música en vivo, homenajes, drones, luces y pirotecnia. El partido ante Benín será el momento central de una noche preparada especialmente para despedir al capitán argentino. Transmitirá Canal 7 de Santiago del Estero.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá este martes una jornada especial en el Monumental, con una programación que combinará fútbol, música y distintos homenajes al capitán de la Albiceleste.
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Las actividades comenzarán a las 17.30 y se extenderán durante toda la noche, con la participación de reconocidos artistas y diferentes espectáculos preparados para acompañar el último partido de Messi con la camiseta argentina.
El cronograma arrancará con la apertura a cargo de UPDR Host, animación y una banda en vivo. Luego se sucederán diferentes presentaciones musicales hasta llegar al partido y a los homenajes previstos para el cierre.
17.30 a 17.40: apertura, UPDR Host, animación y banda en vivo.
17.40 a 17.48: show de Seba Mendoza.
17.50 a 17.58: Román, el Original.
18.00 a 18.08: Amar Azul.
18.10 a 18.18: Santi Cairo.
18.20 a 18.40: Q’ Lokura.
18.40 a 19.00: UPDR, banda, animación y transición.
19.00 a 19.25: Damas Gratis.
20.00 a 20.03: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.
21.00 a 21.08: Los Fundamentalistas.
22.03 a 22.10: show de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y técnica.
22.10 a 22.15: La Sole.
22.15 a 22.35: Ulises Bueno, con el show “Trampa”.
22.35: sorpresa musical y gran cierre.
La jornada tendrá como protagonista excluyente a Lionel Messi, quien disputará ante Benín su último partido con la Selección Argentina.
Además de los espectáculos musicales, la organización preparó distintos momentos especiales para homenajear al capitán después de una trayectoria de más de dos décadas con la Albiceleste.
El Monumental se prepara así para una noche histórica, en la que los hinchas tendrán la posibilidad de acompañar al 10 en su última presentación con la camiseta de la Selección Argentina.
Seguí toda la previa en vivo por Canal 7 de Santiago del Estero desde las 18.