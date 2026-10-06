Los mercados argentinos volvieron a subir y el riesgo país cayó a 575 puntos

Las acciones y los bonos argentinos operaron en alza este martes, impulsados por el buen clima financiero internacional y la reacción favorable a las elecciones en Brasil. El riesgo país bajó 25 puntos y quedó en 575 unidades.

Hoy 11:57

La plaza financiera argentina volvió a mostrar una mejora generalizada este martes, en una jornada marcada por el buen desempeño de los mercados internacionales y por el impacto regional de las elecciones presidenciales de Brasil.

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El índice S&P Merval avanzaba 0,5% a las 10:50 y se ubicaba en los 2.880.000 puntos, mientras que los bonos Globales en dólares bajo legislación extranjera registraban una mejora promedio del 1%, luego del fuerte rebote de más del 2% que habían tenido durante la rueda anterior.

En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan cayó 25 puntos hasta las 575 unidades. El indicador había alcanzado los 655 puntos básicos el viernes 2 de octubre, su nivel más alto en diez meses.

El movimiento positivo de los activos argentinos se produjo en un contexto internacional favorable. En Wall Street, los principales índices operaban con subas cercanas al 0,6%, mientras que el Nasdaq alcanzaba un nuevo máximo histórico nominal.

En la región, el resultado de las elecciones brasileñas también tuvo impacto sobre los mercados. Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio “Lula” da Silva disputarán el balotaje del 25 de octubre, luego de la primera vuelta del domingo. Este martes, el índice Bovespa de San Pablo avanzaba 0,4% hasta los 207.700 puntos.

Desde la consultora Max Capital consideraron que el resultado electoral brasileño representa un factor favorable para Argentina y destacaron el comportamiento del real, las expectativas sobre las tasas de interés y la posibilidad de una mayor sintonía política dentro del Mercosur.

Otro de los factores que contribuyó al mejor clima entre los inversores fue la política de acumulación de reservas del Banco Central, que durante la semana pasada compró US$369 millones en el mercado de cambios y quedó cerca de alcanzar los US$15.000 millones adquiridos durante 2026.

A este escenario se sumaron las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a brindar asistencia financiera a la Argentina si fuera necesario.

Según un informe de Max Capital, Bessent recordó la asistencia otorgada al país durante 2025 y señaló que Estados Unidos podría volver a intervenir en los mercados financieros en caso de que la situación lo requiera.

En octubre de 2025, el Tesoro estadounidense había comprado pesos argentinos y acordado con el Banco Central un swap por US$20.000 millones, en una operación destinada a fortalecer las reservas y contener las tensiones financieras.

Por su parte, analistas de Rava Bursátil destacaron el fortalecimiento del real brasileño, que cotizaba cerca de los cinco reales por dólar, debido al peso que tiene Brasil dentro de la estructura comercial argentina. También remarcaron las declaraciones de Bessent y la estrategia del equipo económico argentino en el mercado de futuros.