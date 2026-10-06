El Banco Mundial bajó su pronóstico de crecimiento para Argentina, pero destacó el rumbo económico de Milei

El organismo ahora prevé una expansión del PBI del 2,1% para 2026 y del 3% para 2027, por debajo de sus estimaciones anteriores. Aun así, destacó la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y las reformas impulsadas por el Gobierno.

Hoy 11:59

El Banco Mundial (BM) recortó sus proyecciones de crecimiento para la Argentina y ahora estima una expansión del 2,1% del PBI para 2026 y del 3% para 2027. Las nuevas previsiones representan una corrección respecto de las estimaciones difundidas hace unos cuatro meses, cuando el organismo proyectaba aumentos del 3,6% y 3,7%, respectivamente.

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A pesar de la revisión a la baja, el organismo destacó que la economía argentina podría encadenar tres años consecutivos de crecimiento entre 2025 y 2027, una racha que no se registraba en el país desde hace casi dos décadas.

Las estimaciones forman parte del informe “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, difundido este martes, en el que el Banco Mundial proyectó un crecimiento promedio de 2,2% para América Latina y el Caribe durante 2026.

En su análisis regional, el organismo señaló que el desempeño moderado de América Latina no representa necesariamente su potencial y sostuvo que existen países que pueden alcanzar mejores resultados a partir de políticas económicas sostenidas.

En ese marco, Argentina aparece como uno de los casos destacados. El Banco Mundial consideró que la consolidación fiscal y las reformas estructurales implementadas durante los últimos años están contribuyendo a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a recuperar la confianza de los mercados.

El organismo también valoró el proceso de ajuste fiscal llevado adelante por la administración de Javier Milei, al señalar que el país pasó de registrar un déficit elevado en 2023 a alcanzar superávit primario y equilibrio fiscal general mediante la reducción del gasto público, cambios en la estructura administrativa y una modificación de los subsidios energéticos.

Según el Banco Mundial, estas medidas contribuyeron a mejorar las expectativas de inflación y reducir el riesgo soberano. Como referencia, destacó que el riesgo país pasó de niveles cercanos a los 2.000 puntos básicos a ubicarse por debajo de las 500 unidades en determinados momentos, acompañado por una mejora en la percepción sobre la deuda argentina.

Otro de los aspectos destacados fue el desempeño de las reservas internacionales del Banco Central. El organismo señaló que la acumulación de divisas durante 2026, respaldada por un sólido superávit comercial, permitió reducir las vulnerabilidades vinculadas con la liquidez y el refinanciamiento.

Para el Banco Mundial, el fortalecimiento de las reservas funcionó como un factor de estabilización que contribuyó a reducir el riesgo de incumplimiento en el corto plazo y a mejorar la confianza de los inversores.

El informe también hizo referencia a las medidas destinadas a impulsar la inversión. Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las reformas previstas en materia laboral y tributaria, que forman parte de la agenda económica del Gobierno.

Si bien el organismo aclaró que buena parte de estos proyectos todavía no se concretaron, consideró que las iniciativas respaldan una perspectiva positiva para la inversión argentina en el mediano plazo.