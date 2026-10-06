Messi se despide de la Selección: todos los títulos y récords que deja el capitán

La Pulga cierra este martes su etapa con la Albiceleste después de más de dos décadas.

Hoy 12:28

Lionel Messi le pondrá este martes el punto final a su historia con la Selección Argentina. El capitán disputará ante Benín, en el estadio Monumental, su último partido con la Albiceleste después de una trayectoria de más de dos décadas que estuvo marcada por títulos, finales, goles y récords.

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Desde su debut en 2005, el rosarino construyó una carrera que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia del seleccionado. Con la Mayor conquistó cuatro títulos, mientras que también sumó consagraciones durante su paso por las selecciones juveniles.

Los títulos de Messi con Argentina

Con la Selección Mayor, Messi ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Además, durante su etapa en las categorías juveniles fue campeón del Mundial Sub-20 de 2005 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El capitán también fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los principales récords de Messi con la Selección

La despedida encontrará a Messi como dueño de una enorme cantidad de marcas históricas con la camiseta argentina.

El rosarino es el máximo goleador de la historia de la Selección, con 125 tantos, y también el futbolista que más asistencias dio, con 68. En total, participó directamente en 193 goles entre tantos y asistencias.

Además, es el jugador con más partidos disputados con la Albiceleste, con 207 presencias, y el que más victorias consiguió, con 134.

También ostenta el récord de partidos como capitán, con 147 encuentros, y es el máximo goleador argentino en partidos oficiales, con 71 tantos.

En las Eliminatorias Sudamericanas, Messi es el máximo artillero histórico con 36 goles, mientras que en los Mundiales alcanzó los 21 tantos, además de ser el máximo goleador sudamericano en la competencia.

Una colección de récords en los Mundiales

La trayectoria mundialista de Messi también está cargada de marcas.

Es el jugador argentino con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 34 encuentros, y el que más triunfos consiguió, con 21.

También es el futbolista con más asistencias en Mundiales, con 12, y acumula 26 partidos como titular y 26 como capitán.

Entre otras marcas, disputó 24 partidos consecutivos en Mundiales y acumuló 3054 minutos en la máxima competencia.

Messi también ganó en dos oportunidades el Balón de Oro del Mundial, en 2014 y 2022, y es el futbolista que más veces obtuvo el premio al mejor jugador de un partido en la historia de los Mundiales, con 16 MVP.

Además, integró el Equipo Ideal de una Copa del Mundo en tres oportunidades: 2014, 2022 y 2026.

Más marcas que deja el capitán

Messi también es el jugador con más presencias en la historia de la Copa América, con 39 partidos, y el que disputó más finales con la Selección si se contabilizan Mundiales, Copas América, Finalissima, Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos: 11 definiciones.

En 2022 alcanzó otra marca particular al convertir 18 goles en un año calendario con la Selección.

Además, es el futbolista argentino con más hat-tricks, con 11, y más dobletes, con 17.

Su récord goleador en un solo partido también es impactante: marcó cinco goles ante Estonia en 2022.

A lo largo de su recorrido, Messi convirtió frente a 45 selecciones nacionales diferentes.

21 años de una historia inolvidable

La historia de Messi con la Selección Mayor comenzó el 17 de agosto de 2005 y se extendió hasta este 20 de julio de 2026, completando 21 años de trayectoria internacional.

En ese período atravesó momentos de gloria y también etapas de enorme frustración. Perdió finales, recibió críticas y llegó a poner en duda su continuidad, pero terminó liderando a una generación que consiguió los títulos más importantes.

Este martes, ante Benín, Messi tendrá su última función con la camiseta argentina. El Monumental será el escenario de la despedida de un futbolista que deja atrás una era plagada de títulos, goles, récords y momentos históricos.