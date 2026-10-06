La Casa Rosada busca bajar la tensión con Bullrich y asegura que apoya la reelección de Milei

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el Gobierno considera que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado respalda una eventual candidatura de Javier Milei en 2027.

Hoy 12:31

La Casa Rosada busca descomprimir las diferencias con Patricia Bullrich y evitar que las declaraciones de la senadora profundicen las tensiones dentro de La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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En ese contexto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que el Gobierno considera que la jefa del bloque oficialista en el Senado apoya una eventual candidatura de Javier Milei para la reelección en 2027.

Las declaraciones se producen después de que Bullrich dejara abierta la posibilidad de tener aspiraciones electorales propias. La senadora había señalado que esperará “cómo se desarrollan los acontecimientos en el país” antes de definir cuál será su lugar en el próximo proceso electoral.

Ravier buscó quitarle dramatismo a esa posibilidad y sostuvo que, si Bullrich tiene “aspiraciones políticas a futuro”, eso también forma parte de la actividad política y no necesariamente implica un enfrentamiento con el Presidente.

El Gobierno procura así mantener el foco en la agenda legislativa y política de La Libertad Avanza, mientras avanza con las negociaciones en el Congreso y comienza a delinear su estrategia para 2027. Bullrich ocupa un lugar relevante en ese esquema, especialmente por su conducción del bloque oficialista en el Senado.

La senadora y Milei volvieron a compartir una reunión de Gabinete el lunes, luego de los cruces que habían generado diferencias públicas entre ambos sectores del oficialismo. En paralelo, Bullrich continúa participando de las negociaciones parlamentarias vinculadas a la agenda del Gobierno.

La definición sobre las candidaturas, de todos modos, todavía no está formalizada. Milei manifestó públicamente su intención de buscar la reelección en 2027, mientras que Bullrich mantiene abierta la discusión sobre el lugar que ocupará dentro del proyecto oficialista.