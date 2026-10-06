Femicidio de Agostina Vega: hallaron en el celular del acusado una foto de una mujer desnuda y maniatada

La imagen fue tomada en 2024 y pertenece al teléfono de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente. La Justicia intenta determinar quién es la mujer y si el sospechoso estuvo involucrado en otros hechos de violencia sexual.

Hoy 12:38

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo elemento que podría abrir otras líneas de investigación. Los investigadores encontraron en el celular de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, una fotografía tomada en 2024 en la que aparece una mujer desnuda y maniatada.

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La identidad de la mujer todavía no fue determinada y la Justicia busca establecer quién es, dónde fue tomada la imagen y en qué circunstancias. El hallazgo también abrió una nueva hipótesis sobre la posibilidad de que Barrelier haya estado vinculado con otros episodios de violencia sexual antes del crimen de Agostina.

La abogada del padre de la adolescente, Fernanda Analiz, aseguró que hasta el momento contabilizan seis presuntas víctimas relacionadas con el acusado. Entre ellas se encuentran Agostina, un episodio investigado durante 2025 por el fiscal Iván Rodríguez, el caso vinculado con la fotografía y otros testimonios que fueron acercados recientemente a su estudio.

En declaraciones a El Doce, Analiz sostuvo que la aparición de la imagen refuerza la sospecha de que Barrelier podría haber protagonizado otros hechos durante distintos períodos. “No creo que haya descansado en ningún período Barrelier, lo ha demostrado la prueba”, afirmó.

Según explicó la letrada, algunas jóvenes se presentaron en los últimos días para contar situaciones en las que aseguran haber sido víctimas del acusado. Uno de los testimonios corresponde a una mujer que relató un presunto abuso ocurrido cuando tenía 11 años, mientras que Barrelier tenía entonces entre 18 y 19.

La abogada también señaló que al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en el mismo domicilio. En uno de esos casos, la víctima no habría podido identificar inicialmente al acusado y recién logró reconocerlo después de que el femicidio de Agostina tomara estado público.

Uno de los aspectos que genera mayores interrogantes es que el teléfono en el que apareció la fotografía ya había sido secuestrado por la Justicia durante una investigación anterior. El dispositivo ahora forma parte de la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, quien logró recuperar información que, según la querella, había sido eliminada.

“En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta persona había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó”, sostuvo Analiz.

La representante del padre de Agostina cuestionó además el desarrollo de las investigaciones anteriores y sostuvo que el femicidio podría haberse evitado si Barrelier hubiera sido detenido previamente.

“El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes”, afirmó la abogada.

Mientras tanto, los investigadores intentan identificar a la mujer que aparece en la fotografía de 2024 y determinar si existe alguna relación entre esa imagen y los testimonios que fueron incorporados a la investigación.

En paralelo, la Justicia mantiene detenida a Marianela Soledad Palmero, pareja de Barrelier, acusada de encubrimiento. De acuerdo con Analiz, la mujer habría estado presente en situaciones vinculadas con los casos de Agostina y con el episodio investigado durante 2025, aunque aclaró que por el momento no pueden confirmar su participación en el hecho relacionado con la fotografía.

Las pericias sobre el teléfono y la incorporación de nuevos testimonios serán determinantes para establecer si el hallazgo corresponde a un episodio aislado o si forma parte de una secuencia de hechos de violencia sexual que podría ampliar considerablemente el alcance de la investigación.