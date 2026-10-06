“Los voy a extrañar”: el emotivo mensaje de Messi antes de su despedida de la Selección

El capitán jugará este martes ante Benín, desde las 20 en el Monumental, su último partido con la Albiceleste. En la previa dejó un mensaje cargado de emoción.

Hoy 13:17

A pocas horas de su último partido con la Selección Argentina, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje que anticipó una jornada histórica en el estadio Monumental.

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“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, expresó el capitán en un video difundido en redes sociales.

La despedida será este martes, cuando Argentina enfrente a Benín desde las 20, en un amistoso que marcará el cierre de una etapa de más de dos décadas del rosarino con la camiseta nacional.

Messi llegará a su último encuentro con 207 partidos disputados, 125 goles y 66 asistencias, además de una trayectoria que lo convirtió en el máximo goleador y en el futbolista con más presencias en la historia de la Selección.

Su recorrido incluyó seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El punto más alto llegó con la consagración en el Mundial de Qatar 2022, aunque también levantó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

Una noche preparada para homenajearlo

La despedida contará con una extensa programación de shows y homenajes antes y después del partido. La actividad comenzará desde las 17.30, con presentaciones de distintos artistas y grupos musicales.

Tras el encuentro, está previsto un espectáculo de drones, luces, pirotecnia y diferentes recursos visuales, además de actuaciones musicales que formarán parte del cierre de la jornada.

El plantel argentino también acompañó la previa con mensajes dedicados al capitán. Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, entre otros, expresaron su reconocimiento y agradecimiento.

La Selección utilizará además una camiseta especial para la ocasión, con detalles dorados y elementos conmemorativos vinculados al número 10.

Así, el Monumental será escenario de la última función de Lionel Messi con la Selección Argentina, en una noche que buscará estar a la altura de una carrera que dejó una marca definitiva en la historia de la Albiceleste.