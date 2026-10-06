Santiago del Estero tiene el segundo salario docente más alto de la Argentina

Un informe del Ministerio de Capital Humano ubica a la provincia con un salario bruto docente de $1.893.191 a junio de 2026. También destaca la recuperación interanual de los ingresos y el porcentaje del presupuesto provincial destinado a educación.

Hoy 13:18

Un informe oficial elaborado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación ubicó a Santiago del Estero en el segundo lugar del país en materia de salario bruto docente, de acuerdo con los datos correspondientes a junio de 2026.

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El relevamiento toma como referencia, para realizar una comparación homogénea entre las provincias, el salario bruto de un maestro de grado de nivel primario con 10 años de antigüedad y jornada simple de cuatro horas, incluyendo los complementos y bonos provinciales vigentes al momento de la medición.

Según el documento, los docentes santiagueños alcanzaron un salario bruto de $1.893.191, una cifra que posicionó a la provincia segunda a nivel nacional, detrás de Neuquén, y primera entre las jurisdicciones del Norte Grande.

El informe también señala que, si se considera el salario base regular sin las sumas extraordinarias, Santiago del Estero registra $1.293.191, ubicándose al frente de las provincias del NOA.

Otro de los indicadores destacados es la evolución interanual de los salarios docentes. De acuerdo con los datos oficiales, Santiago del Estero registró una recuperación del 106% interanual a junio de 2026, el porcentaje más elevado entre las jurisdicciones relevadas.

En el último trimestre analizado, la actualización salarial alcanzó el 46%, también el mayor incremento registrado en el período entre las provincias. Como referencia, el informe ubica las variaciones interanuales de CABA en 33% y de la provincia de Buenos Aires en 30%.

El relevamiento también analiza el peso de la educación dentro de los presupuestos provinciales. En ese indicador, Santiago del Estero destinó el 27% de sus erogaciones totales a educación, ubicándose en el sexto lugar nacional y por encima del promedio del país, calculado en 25%.

El porcentaje también supera los registros consignados para Córdoba (20,3%), Santa Fe (25,7%) y CABA (18,2%), según el mismo informe.

El documento incorpora además un dato vinculado con las características territoriales de cada provincia. Santiago del Estero posee una de las mayores proporciones de matrícula rural del país, con un 27,3%, frente a un promedio nacional del 8,2%.

El informe del Ministerio de Capital Humano corresponde al segundo trimestre de 2026 y reúne indicadores salariales y presupuestarios de las distintas jurisdicciones para establecer comparaciones sobre la inversión educativa y la evolución de los ingresos docentes.