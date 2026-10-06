Comerciantes reclaman más controles ante el avance de la competencia desleal y el comercio ilegal

David Guido y Rodolfo Lindow, de la Cámara de Comercio e Industria, plantearon la preocupación del sector por el ingreso y la comercialización de productos de origen no determinado.

Hoy 13:44

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero volvió a plantear su preocupación por el avance de la competencia desleal y el comercio ilegal, una situación que, según advierten desde la entidad, afecta cada vez más a quienes desarrollan su actividad dentro de la formalidad.

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En diálogo con Radio Panorama, el titular de la Cámara, David Guido, y el prosecretario general, Dr. Rodolfo Lindow, se refirieron a la reunión mantenida con autoridades provinciales y a las gestiones que se llevan adelante para reforzar los controles.

“Es una situación que nos está afectando mucho, necesitamos reglas de juego claras para todos”, sostuvo Guido, al remarcar la necesidad de establecer condiciones similares para quienes cumplen con las obligaciones comerciales y tributarias.

El dirigente explicó que desde la Cámara se viene trabajando junto con las autoridades provinciales para reforzar los controles, particularmente frente al ingreso de mercadería cuya procedencia no puede ser determinada.

“Hemos articulado con autoridades provinciales para suplantar la falta de control en las fronteras, para que se proteja al comercio santiagueño de aquellas personas que quieren comercializar con artículos ilegales”, señaló.

Preocupación por el origen de los productos

Guido advirtió que el fenómeno registra un crecimiento y que cada vez son más los productos que ingresan al mercado sin que pueda determinarse claramente su origen.

“Cada vez son más y avanza el ingreso de productos que no se puede determinar su origen. Esto afecta más al comerciante formal, que ya está subsistiendo a la baja del consumo”, afirmó.

En ese sentido, desde la Cámara remarcaron que el pedido de mayores controles surge de una preocupación concreta de comerciantes que sostienen sus negocios dentro de la formalidad y que enfrentan, al mismo tiempo, un escenario de menor nivel de consumo.

La reunión con funcionarios provinciales permitió plantear estas inquietudes y avanzar en una instancia de articulación institucional. Según explicaron los representantes de la Cámara, encontraron “muy buena recepción” por parte de las autoridades.

“Hemos tenido una muy buena recepción, muy preocupados y activa la escucha por parte de las autoridades. Quedamos en seguir conversando para dar solución a esta problemática”, expresó Guido.

El encuentro había reunido días atrás a representantes de la Cámara de Comercio de Santiago del Estero y del Sindicato de Empleados de Comercio con funcionarios del Ministerio de Economía provincial. Allí se planteó la necesidad de una mayor intervención estatal frente al comercio ilegal y la comercialización de productos cuya procedencia, trazabilidad o condiciones de seguridad no pueden ser acreditadas.

Desde el sector comercial insistieron ahora en la necesidad de profundizar los controles y sostener el diálogo con las autoridades, con el objetivo de proteger a los comercios que desarrollan su actividad dentro de la formalidad.