Pity Álvarez fue declarado apto para continuar el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

El Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico se encuentra en condiciones de afrontar el proceso penal. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 convocó a las partes para este viernes, cuando definirá cómo continuará el juicio.

Hoy 13:35

El Cuerpo Médico Forense determinó que Cristian “Pity” Álvarez está en condiciones de continuar sometido al juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. La conclusión surge de un informe de casi treinta páginas que fue recibido este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los especialistas, las funciones psíquicas necesarias para que Álvarez pueda comprender el proceso y ejercer sus derechos se encuentran compensadas. En ese sentido, señalaron que no detectaron elementos objetivos suficientes que permitan establecer una alteración de sus facultades que le impida comprender el alcance del juicio.

El informe concluyó que el músico está “apto para afrontar el proceso” y que no presenta una alteración mental sobreviniente de una magnitud que impida la continuidad del debate.

La evaluación fue realizada de manera presencial este lunes en la sede ubicada en Lavalle 1429. Los profesionales describieron a Álvarez como “vigil, tranquilo”, con una actitud de colaboración fluctuante y orientado globalmente. Además, indicaron que respondió de manera pertinente a las preguntas y mantuvo una atención estable, aunque en algunos momentos se mostró reticente a brindar determinada información.

Los especialistas también señalaron que no presentó delirios, alucinaciones ni otras alteraciones sensoperceptivas durante la entrevista. Si bien su participación fue considerada “por momentos, limitada y fluctuante”, el Cuerpo Médico Forense entendió que esa circunstancia, por sí sola, no representa un impedimento para su participación en el proceso.

Para elaborar sus conclusiones, los peritos analizaron antecedentes médicos y psiquiátricos, estudios realizados durante los últimos años, documentación vinculada con su actual internación y evaluaciones anteriores. También tuvieron en cuenta registros audiovisuales de entrevistas realizadas al músico durante el proceso, en los que observaron conductas y recursos comunicacionales compatibles con el ejercicio de sus facultades procesales.

Los peritos de parte designados por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, participaron de la evaluación, aunque no coincidieron con las conclusiones del informe y dejaron asentada su disconformidad total.

La nueva pericia había sido ordenada por el tribunal luego de que el estado de salud de Álvarez obligara a volver a suspender el avance del juicio. Los jueces buscaban determinar si, frente a los cambios registrados desde la evaluación anterior y a su actual internación por disposición de un Juzgado Civil, el músico podía continuar sometido al proceso sin afectar sus garantías constitucionales.

El Cuerpo Médico Forense recordó que una evaluación anterior ya había considerado que Álvarez estaba en condiciones de afrontar el juicio y sostuvo que los nuevos elementos analizados no mostraron modificaciones objetivas de suficiente entidad como para cambiar aquella conclusión.

De todos modos, los profesionales realizaron una recomendación para el caso de que el tribunal decida que el músico continúe internado durante el proceso. Si debe participar de manera remota, sugirieron disponer medidas de contención y supervisión durante las audiencias, debido a posibles fluctuaciones en su estado.

Ahora, la decisión queda en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. El TOC N°29 citó a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11.30, cuando se analizará el informe y se definirán los próximos pasos del proceso por el homicidio de Cristian Díaz.