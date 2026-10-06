La UBA distinguió a Messi con el título de Doctor Honoris Causa antes de su despedida

El astro argentino recibió la máxima distinción honorífica de la Universidad de Buenos Aires en la previa de su último partido con la Selección Argentina. “Es un orgullo muy grande”, expresó el capitán.

06/10/2026

A pocas horas de su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi recibió este martes un reconocimiento histórico: la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción honorífica que entrega la institución.

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La decisión había sido aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, en reconocimiento a la trayectoria del capitán argentino y a su recorrido con la Albiceleste, marcado por títulos, récords y una influencia que trascendió el ámbito deportivo.

En los considerandos de la resolución se destacó que la trayectoria de Messi constituye un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de resaltar su compromiso con la representación nacional de la República Argentina.

La UBA también puso en valor los títulos conquistados por el futbolista como capitán de la Selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el subcampeonato mundial de 2026.

La emoción de Messi al recibir la distinción

Messi agradeció el reconocimiento y admitió que se trataba de un momento particularmente especial por producirse horas antes de su despedida del seleccionado.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó el capitán.

Luego reconoció que la cercanía del partido hacía crecer sus emociones: “Sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más”.

Sobre la distinción recibida, agregó: “Empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”.

El reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó que la historia personal y deportiva de Messi representa valores que la universidad busca promover.

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso”, sostuvo.

Yacobitti también le dio la bienvenida formal a la institución: “Bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”.

Por su parte, el rector Ricardo Gelpi destacó la dimensión que alcanzó Messi a través del fútbol y su impacto en la identidad argentina.

“A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional”, afirmó.

Gelpi consideró que el recorrido del capitán constituye “una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional”, motivo por el cual la Universidad decidió reconocerlo.

Una distinción en la previa de una noche histórica

El Consejo Superior de la UBA, máximo órgano de gobierno de la universidad, está integrado por el rector, los decanos de las 13 facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.

La distinción a Messi se inscribe, según la institución, en una tradición de universidades de todo el mundo que reconocen a figuras cuya trayectoria trascendió sus respectivas disciplinas.

Para el capitán argentino, el reconocimiento llegó en una jornada cargada de simbolismo: horas antes de volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina por última vez frente a Benín, en el estadio Monumental.

Así, la despedida del 10 comenzó incluso antes de entrar a la cancha, con un reconocimiento de la universidad pública que buscó poner en valor una trayectoria que marcó para siempre la historia del deporte argentino.