La formación de la Selección Argentina para despedir a Messi ante Benín

Lionel Scaloni prepara un equipo con varios de los históricos de la Albiceleste para el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina.

06/10/2026

La Selección Argentina enfrentará este martes a Benín desde las 20, en el estadio Monumental, en un amistoso que tendrá como protagonista excluyente a Lionel Messi, quien disputará su último partido con la camiseta albiceleste.

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Para esta despedida, Lionel Scaloni prepara un equipo con buena parte de los futbolistas que acompañaron al capitán durante los últimos años y que fueron protagonistas de los procesos mundialistas de 2022 y 2026.

En el arco estará Emiliano Martínez, mientras que la zaga central estará conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

La principal duda aparece en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico busca recuperarse de la molestia que le impidió disputar los dos primeros amistosos de esta fecha FIFA. Si no llega en condiciones, Facundo Medina volverá a ocupar ese sector, tal como ocurrió ante Burkina Faso.

Por derecha, Agustín Giay se perfila para ser titular. En esa posición no estarán Nahuel Molina, suspendido, ni Gonzalo Montiel, quien no fue convocado.

El regreso de De Paul para acompañar a Messi

En el mediocampo habrá un regreso especial. Rodrigo De Paul, que no estuvo presente en los amistosos frente a Bolivia y Burkina Faso, volverá al equipo titular para compartir sus últimos minutos con Messi en la Selección Argentina.

El mediocampista estará acompañado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, en una zona que reúne a tres futbolistas que fueron protagonistas de los últimos grandes logros de la Albiceleste.

En ataque, todo indica que Messi estará acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. De esta manera, el capitán compartiría su última función con dos de los delanteros que lo acompañaron durante su etapa más gloriosa con la camiseta argentina.

La formación de Argentina ante Benín

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

El encuentro ante Benín será mucho más que un amistoso para la Selección: marcará el cierre de una etapa de más de dos décadas de Lionel Messi con la camiseta argentina, en una noche que promete ser histórica en el Monumental.