UTEPSE prepara actividades por el Mes de la Madre con sorteos, una charla de prevención y una clase de Zumba

El sindicato anunció una serie de propuestas durante octubre. Habrá 20 sorteos para afiliadas y actividades abiertas a todas las empleadas públicas provinciales y municipales.

06/10/2026

La Unión de Trabajadores y Empleados Públicos de Santiago del Estero (UTEPSE) dio a conocer las actividades que desarrollará durante octubre en el marco del Mes de la Madre, con una agenda que combinará sorteos, prevención y propuestas recreativas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El secretario general de UTEPSE, Miguel Marquesano, explicó que la iniciativa busca vincular las celebraciones por el Día de la Madre con las acciones de concientización correspondientes al Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama.

“Nosotros tenemos distintas actividades que hemos programado desde aquí, conjuntamente con toda la comisión directiva”, señaló Marquesano.

20 sorteos para las afiliadas

Una de las primeras propuestas será un sorteo de 20 premios destinados a las afiliadas de UTEPSE, que se realizará el 15 de octubre, mientras que la entrega está prevista para el día siguiente.

Para participar, las afiliadas deberán seguir las cuentas oficiales del sindicato en Instagram y Facebook, donde estarán disponibles los enlaces y las condiciones para formar parte de los sorteos.

Marquesano aclaró que esta actividad será exclusivamente para las trabajadoras afiliadas a la organización.

Una charla sobre prevención del cáncer de mama

La agenda continuará con una charla sobre prevención del cáncer de mama, destinada a las empleadas públicas provinciales y municipales.

En ese sentido, el secretario general remarcó la importancia de generar espacios de información y concientización sobre una problemática que afecta a numerosas mujeres.

“Es necesario hacerlo y que le presten la debida atención a las mujeres en esto que produce tanto malestar en ellas”, expresó.

A diferencia de los sorteos, esta actividad será abierta a todas las empleadas públicas, sean afiliadas o no a UTEPSE.

El cierre será con una clase de Zumba

Para finalizar las actividades del Mes de la Madre, UTEPSE organizará una clase de Zumba a cargo de la profesora Alejandra Zaiek.

La propuesta también será abierta a todas las empleadas públicas y se desarrollará junto con la charla de prevención en las instalaciones del sindicato de Canixita, sobre avenida Independencia, según informaron desde la organización.

Marquesano recordó que anteriormente ya habían realizado una actividad similar con la profesora y que tuvo una importante participación.

“La idea es tratar de seguir haciendo en ese tono, como para que las empleadas puedan tener ese momento de relax y distracción”, explicó.

Desde UTEPSE señalaron que la intención es continuar generando actividades vinculadas al bienestar, la prevención y la recreación, además de los servicios habituales destinados a sus afiliadas.

“Nosotros trabajamos en base a eso para seguir brindando cosas, servicios, sobre todo para nuestras afiliadas”, sostuvo Marquesano.