La Academia Hajime se destacó en la IV edición de la Copa Alvear

La institución santiagueña tuvo una destacada actuación en el torneo interprovincial de judo, con cinco campeones, tres subcampeones y cinco terceros puestos.

06/10/2026

La Academia Hajime de Judo tuvo una destacada participación en la IV edición de la Copa Alvear, torneo interprovincial que reunió a representantes de distintas instituciones y provincias.

La delegación santiagueña logró subir al podio en numerosas oportunidades y cerró la competencia con cinco campeones, tres subcampeones, cinco terceros puestos y un cuarto lugar, como resultado del trabajo desarrollado durante los entrenamientos.

Entre los campeones se destacaron Catalina Aguilar, Matilda Díaz, Mía Repeto, Gonzalo Roldán y Axel Durán.

En tanto, Elena Quintana, Emma Brescia e Ignacio Palomo finalizaron en el segundo lugar, mientras que Salvador Brescia, Tadeo Galván, Tiziano Villalba, Maximiliano Brescia e Ismael Aranda completaron el podio con un tercer puesto.

Por su parte, Isaías Castaño obtuvo el cuarto lugar.

Los resultados representan un nuevo paso en el crecimiento de la Academia Hajime, que continúa trabajando en la formación deportiva de sus judocas y en el desarrollo de la disciplina en la región.

La institución está encabezada por el profesor Ángel Ledezma, Segundo Dan de Judo, quien acompaña a los deportistas durante las distintas etapas de su formación.

Un espacio para aprender y competir

La Academia Hajime funciona en el Complejo Único, ubicado en la intersección de Plata y Lugones. Desde la institución invitan a quienes quieran conocer el judo a acercarse y comenzar a entrenar.

El objetivo no está solamente puesto en el aprendizaje de la disciplina, sino también en brindarles a los deportistas la posibilidad de integrar las delegaciones que representan a la academia en diferentes competencias.

San Juan, el próximo desafío

Luego de la actuación en la Copa Alvear, la Academia Hajime ya tiene la mirada puesta en su próximo gran compromiso.

Se trata del Torneo Nacional Clausura 2026, que se desarrollará el 19 de noviembre en la provincia de San Juan.

La delegación santiagueña trabaja con grandes expectativas para llegar de la mejor manera a una competencia de nivel nacional y volver a representar a la academia y a la región.

Cada entrenamiento y cada competencia forman parte de un proceso que busca no solamente mejorar el rendimiento deportivo, sino también contribuir a la formación integral de los judocas.

Con buenos resultados y nuevos desafíos por delante, la Academia Hajime continúa creciendo y ganando protagonismo en el judo.