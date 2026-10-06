Aportes jubilatorios: guía práctica para revisarlos

En Argentina, el sistema de jubilación se ha modernizado en los últimos años, permitiendo a los ciudadanos verificar sus aportes de manera más accesible. Conocer tus aportes es fundamental para planificar tu futuro financiero.

06/10/2026

En Argentina, el sistema de jubilación es un tema de interés general que afecta a millones de trabajadores. Desde la implementación de la Ley de Movilidad Jubilatoria en 2009, los ciudadanos han tenido la posibilidad de acceder a información más clara sobre sus aportes. Sin embargo, aún existen muchas personas que no saben cómo consultar esta información de manera efectiva.

Para verificar tus aportes jubilatorios, el primer paso es ingresar al sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Allí, encontrarás una sección dedicada a la consulta de historia laboral. Este acceso es fundamental para conocer con precisión todos los aportes que se han realizado a lo largo de tu vida laboral.

Una vez en el sitio de ANSES, necesitarás tu DNI y algunos datos adicionales, como tu número de CUIL. Completar esta información te permitirá acceder a un resumen completo de tus aportes, incluyendo los períodos trabajados y las contribuciones realizadas. Este proceso es sencillo y se puede realizar desde la comodidad de tu hogar.

Además de la consulta online, ANSES también ofrece la opción de consultar tus aportes a través de sus oficinas. Si prefieres un trato más personalizado, puedes programar una cita y recibir asistencia directa. Esta alternativa es útil especialmente para quienes no tienen acceso a internet o prefieren hablar con un agente.

Es importante destacar que, si encuentras discrepancias o faltantes en tus aportes, puedes iniciar un reclamo ante ANSES. La ley permite corregir errores en la información y asegurar que tus aportes sean contabilizados correctamente para tu futura jubilación. Mantener un control sobre tus aportes es esencial para evitar sorpresas al momento de jubilarte.

Finalmente, cada trabajador debe estar al tanto de su situación jubilatoria, ya que esto influye en su calidad de vida en la etapa de retiro. Conocer tus aportes jubilatorios no solo te brinda tranquilidad, sino que también te permite planificar mejor tu futuro y tomar decisiones informadas sobre tu vida laboral.