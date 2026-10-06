Balotaje en Brasil: un apoyo inesperado fortaleció a Flávio Bolsonaro y aumenta la presión sobre Lula

El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, quinto en la primera vuelta con el 2,18% de los votos, respaldó al candidato del Partido Liberal de cara al balotaje del 25 de octubre.

06/10/2026

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro sumó este martes un nuevo respaldo de peso de cara al balotaje del 25 de octubre, luego de que el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado anunciara su apoyo al dirigente del Partido Liberal (PL).

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Caiado terminó en el quinto lugar en la primera vuelta, con el 2,18% de los votos, y se convirtió en el segundo candidato presidencial derrotado en respaldar a Bolsonaro. Antes, había expresado su apoyo el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, quien obtuvo el 0,27%.

La alianza fue escenificada en Goiânia, hasta donde viajó Flávio Bolsonaro para compartir un acto con Caiado, un histórico adversario del presidente Lula da Silva y una figura con fuerte influencia en el sector agropecuario brasileño.

Durante el encuentro, Caiado llamó a derrotar al Partido de los Trabajadores (PT) en la segunda vuelta y lanzó duras críticas contra el actual mandatario. “¡Lula, usted robó el futuro de Brasil!”, exclamó ante sus seguidores.

El exgobernador también fue recibido con pedidos de “ministro” por parte de los militantes, en una señal de respaldo a una eventual incorporación al gabinete de Flávio Bolsonaro en caso de que el candidato del PL se imponga en el balotaje.

Por su parte, Flávio Bolsonaro destacó el respaldo y aseguró que el objetivo está por encima de las diferencias entre dirigentes. “Estamos aquí por un objetivo mucho mayor que todos nosotros, que es nuestro país”, afirmó.

Además, prometió tomar como referencia algunas de las políticas de seguridad implementadas por Caiado y anticipó que buscará impulsar inversiones en Goiás si llega a la Presidencia.

El apoyo resulta relevante para el candidato del PL debido a que los votos obtenidos por Caiado podrían ser determinantes en una definición que se presenta ajustada. En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro consiguió el 47,03% de los sufragios, casi dos puntos por encima de Lula, y avanzó al balotaje con una ventaja inicial.

Caiado obtuvo alrededor de 2,6 millones de votos, mientras que quienes terminaron en tercer y cuarto lugar, Augusto Cury y Renan Santos, todavía no se inclinaron públicamente por ninguno de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta.

Con el balotaje del 25 de octubre cada vez más cerca, Flávio Bolsonaro busca sumar el respaldo del resto del electorado opositor para consolidar su ventaja, mientras Lula intenta atraer a los votantes que quedaron fuera de la definición.