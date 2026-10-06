Elías Suárez entregó a Misiones el Premio Quorum 2026 al Mejor Proyecto Judicial impulsado por las Provincias

El gobernador santiagueño entregó el reconocimiento al mandatario misionero, Hugo Passalacqua, por el proyecto “CEMOAS”, destinado a la asistencia y seguimiento de niñas, niños y adolescentes.

06/10/2026

En el marco de los Premios Quorum 2026, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, entregó al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, el reconocimiento al Mejor Proyecto Judicial impulsado por las Provincias.

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La distinción fue otorgada al “CEMOAS” (Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento para niñas, niños y adolescentes), una política que pone el foco en la protección de los derechos de las infancias.

El reconocimiento se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cabe destacar que este premio había sido recibido por la provincia de Santiago del Estero el año pasado, en aquella oportunidad por NEXO (Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente).

Durante la entrega, Elías Suárez felicitó a Hugo Passalacqua y a todo el equipo de Misiones por el trabajo realizado. Además, destacó el compromiso de las provincias para construir “respuestas concretas para nuestra gente”, incluso en temas sensibles como los menores en conflicto con la ley penal.