La Legislatura destacó los salarios docentes y la inversión educativa de Santiago del Estero

La Cámara de Diputados resaltó datos difundidos por el Gobierno nacional que ubican a la provincia entre las primeras del país en salario bruto docente e incremento salarial interanual.

06/10/2026

La Cámara de Diputados de Santiago del Estero destacó este martes los últimos datos publicados por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, correspondientes a junio de 2026, vinculados con los salarios docentes y la inversión educativa de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La sesión ordinaria fue encabezada por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Carlos Silva Neder.

Según la información expuesta en el recinto, Santiago del Estero se encuentra en el segundo lugar del ranking nacional de salario bruto docente, con un monto de $1.893.191 a junio de 2026, mientras que ocupa el primer puesto en incremento salarial interanual, con una suba del 106%.

Los legisladores también señalaron que la provincia destina el 27% de su presupuesto a educación, porcentaje que se encuentra por encima de la media nacional, ubicada en el 25%.

Durante la jornada, el cuerpo legislativo también expresó su repudio a la derogación de la Ley de Tierras Rurales 26.737. Desde la Cámara advirtieron que la decisión puede afectar la protección de recursos estratégicos como el agua, los bosques y el suelo, frente a procesos de concentración de tierras y capitales extranjeros.

Otro de los temas abordados fue la Cuestión Malvinas. Los diputados reafirmaron el valor histórico de documentos fechados en 1833 y presentados por el gobernador Elías Suárez, en los que se refleja la posición adoptada por Santiago del Estero frente a la ocupación británica de las Islas Malvinas pocas semanas después de aquellos acontecimientos.

Además, la Legislatura declaró de Interés Parlamentario la 60ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se desarrollará los días 22 y 23 de octubre en Corrientes.

También expresó su acompañamiento a la 2ª Maratón de la Lealtad, prevista para el 25 de octubre y organizada por el Partido Justicialista.

En materia cultural, sanitaria y educativa, la Cámara reconoció el 57º aniversario del Alero Quichua Santiagueño, las XXVII Jornadas Santiagueñas de Enfermería, el 65º aniversario de la Diócesis de Añatuya, el 126º aniversario de Colonia Dora, que se celebrará el 28 de octubre, y el 94º aniversario de Pampa de los Guanacos, previsto para el 10 de octubre.

Finalmente, los legisladores respaldaron las actividades por el Día de la Parálisis Cerebral, el encuentro “Por un Mundo Libre de Poliomielitis”, previsto para el 21 de octubre, y las acciones de Octubre Rosa impulsadas por la Fundación Mujer, entre otras iniciativas.