Diario Panorama y Panorama Play homenajearon a Messi con un impactante mural

En el marco de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, ambos medios realizaron un homenaje especial al capitán argentino con una obra del artista santiagueño SantyArt.

06/10/2026

Diario Panorama y Panorama Play se sumaron a los homenajes por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con la realización de un impactante mural en agradecimiento al capitán y a todas las alegrías que brindó con la camiseta albiceleste.

La obra estuvo a cargo del artista y muralista santiagueño Santiago Gómez Miraglio, conocido como SantyArt, quien plasmó una imagen dedicada al mejor jugador de todos los tiempos.

El mural nació como una iniciativa para expresar el cariño y la gratitud hacia Messi en una jornada cargada de emoción para los fanáticos argentinos, marcada por su último partido con la Selección.

De esta manera, Diario Panorama y Panorama Play dejaron su propio reconocimiento al capitán argentino, con una obra que busca permanecer como recuerdo de una etapa histórica del fútbol nacional.

El trabajo de SantyArt se convirtió así en una forma artística de sintetizar el sentimiento de millones de argentinos: decirle simplemente gracias, Messi.