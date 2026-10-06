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Bomba de Central Argentino: Pablo Palacios Alvarenga está a detalles de convertirse en nuevo refuerzo

El delantero con pasado en Central Córdoba, Mitre y Güemes está muy cerca de incorporarse al Albo para disputar el próximo Torneo Regional. Actualmente juega en Juventud Antoniana.

06/10/2026

Central Argentino prepara un movimiento fuerte en el mercado de pases de cara a su participación en el Torneo Regional. El conjunto bandeño está a detalles de concretar la llegada de Pablo Palacios Alvarenga como nuevo refuerzo.

El experimentado delantero paraguayo, tiene una extensa trayectoria en el fútbol de ascenso y es un viejo conocido para los aficionados santiagueños.

Palacios Alvarenga vistió anteriormente las camisetas de Central Córdoba, Mitre y Güemes, por lo que su posible desembarco en el Albo significará un regreso a Santiago del Estero para afrontar un nuevo desafío.

Las negociaciones se encuentran avanzadas y solamente restan detalles para que el atacante se convierta oficialmente en jugador de Central Argentino, que apunta a reforzar su plantel con futbolistas de experiencia para encarar el Torneo Regional.

De concretarse la operación, el delantero será una de las incorporaciones de mayor experiencia del conjunto bandeño de cara a la competencia.

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