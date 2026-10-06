VIDEO | El momento en el que Messi rompió en llanto al ver a los hinchas desde el micro

El capitán de la Selección argentina no pudo contener la emoción al ver la multitud que se acercó a despedirlo sobre la avenida General Paz, en la previa de su último partido con la Albiceleste.

06/10/2026

Lionel Messi se mostró profundamente conmovido durante el trayecto que trasladó a la delegación de la Selección argentina desde el predio de Ezeiza hasta el estadio Monumental. En medio de una multitud de hinchas que rodeó el micro, el capitán rompió en llanto y tuvo que secarse las lágrimas con un pañuelo.

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La caravana se formó de manera espontánea sobre la avenida General Paz, donde automovilistas detuvieron la marcha, bajaron de sus vehículos y se acercaron para filmar y fotografiar el paso del plantel. El micro, escoltado por un operativo de seguridad, avanzó a baja velocidad entre la gente.

La escena se produjo horas antes del último partido de Messi con la camiseta de la Selección argentina, que este martes enfrentará a Benín desde las 20 en el Estadio Monumental.

El encuentro forma parte de una jornada especial organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para despedir al capitán, con distintos homenajes y espectáculos dentro y fuera del campo de juego.

En la previa, Messi también había compartido un emotivo mensaje a través de su patrocinador deportivo, en el que expresó sus sentimientos por el cierre de su ciclo con la Albiceleste. “El día que nunca queríamos que llegara ha llegado. Es el día más triste de nuestras vidas. Me voy en paz, di todo lo que pude. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por tanto amor, los voy a extrañar”, señaló en un video acompañado por la canción Gracias a la vida, interpretada por Mercedes Sosa.

El rosarino disputará esta noche su partido número 208 con la Selección, y llegará al encuentro como el futbolista con más presencias y goles en la historia del combinado nacional. Hasta la previa, acumulaba 125 goles con la camiseta argentina.

Durante su extensa trayectoria con la Albiceleste, Messi consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y en el Mundial de 2026.

La despedida llega luego de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 y tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

Antes del inicio del partido ante Benín, la jornada tendrá shows musicales y homenajes preparados por la AFA. Además, el Himno Nacional será interpretado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas.

Así, el capitán argentino pone punto final a una historia de más de dos décadas con la Selección, en una noche cargada de emoción que comenzó mucho antes de que la pelota empezara a rodar en el Monumental.