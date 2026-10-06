River distinguió a Lionel Messi como Socio Honorario antes de su despedida de la Selección

El club de Núñez sorprendió al capitán argentino en la previa del amistoso ante Benín. Le entregaron un carnet especial, una camiseta por los 125 años y una placa conmemorativa.

06/10/2026

En una jornada cargada de emoción por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, River Plate protagonizó uno de los homenajes más destacados de la previa al encuentro frente a Benín en el estadio Monumental.

Minutos antes del partido, el club anunció que Messi fue distinguido como Socio Honorario de River, reconocimiento que recibió durante un encuentro con el presidente de la institución, Stefano Di Carlo.

El capitán argentino pasó por las oficinas del Monumental antes de dirigirse al vestuario y allí recibió varios obsequios: la camiseta especial por los 125 años de River con el número 10 y su apellido, un carnet de socio y una placa conmemorativa.

Uno de los detalles más particulares estuvo en el carnet entregado a Messi. En lugar de exhibir su DNI, River utilizó la identificación “ARG18122022”, en referencia al 18 de diciembre de 2022, fecha en la que Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar.

Messi se mostró distendido y sonriente durante el encuentro, que quedó registrado en las imágenes difundidas por la institución.

La categoría de Socio Honorario representa una distinción especial dentro de River y se suma así a los numerosos reconocimientos que recibió el rosarino en una jornada histórica para su carrera con la camiseta albiceleste.