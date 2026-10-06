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“Universo & Compás”: la Academia Corazón Flamenco presentará un espectáculo de danza en la UNSE

La propuesta artística se realizará el sábado 24 de octubre a las 21:30 en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con una puesta que busca reunir distintos estilos y expresiones a través del baile.

06/10/2026

La Academia de Baile Corazón Flamenco presentará su nuevo espectáculo denominado “Universo & Compás”, una propuesta que invita al público a recorrer distintos mundos artísticos a través de la danza.

La función se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre a las 21:30 horas en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), ubicado en avenida Belgrano (S) 1912.

Flamenco Flamenco

Bajo el concepto “Muchos universos, un mismo compás. Una expresión que no tiene fin”, el espectáculo propone una experiencia donde la música, el movimiento y la expresión corporal se unen para transmitir diferentes emociones y relatos.

La presentación estará a cargo de los integrantes de Corazón Flamenco, Academia de Baile, quienes preparan una puesta en escena donde el flamenco será el eje central de una propuesta artística que busca conectar con el público.

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