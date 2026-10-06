Qué le regalaron los jugadores de Benín a Messi antes de su último partido en la Selección argentina

El capitán de Benín, Sessi D’Almeida, sorprendió al rosarino con dos presentes antes del amistoso en el Monumental. Uno de ellos tiene un particular vínculo con la historia y la identidad de su país.

06/10/2026

Lionel Messi recibió un gesto especial antes de disputar este martes su último partido con la Selección argentina en el país. En la previa del amistoso frente a Benín, el capitán del conjunto africano, Sessi D’Almeida, se acercó al rosarino para entregarle dos regalos cargados de simbolismo.

El momento se produjo antes del comienzo del encuentro en el estadio Monumental, en una jornada marcada por la emoción y la despedida del capitán argentino ante el público local. D’Almeida quiso dejarle a Messi un recuerdo relacionado con la identidad de su país.

Finalmente, se conoció qué había dentro del paquete que recibió el futbolista. Uno de los presentes fue un buzo de la Selección de Benín, mientras que el otro resultó mucho más particular: una réplica de una histórica escultura ubicada en la capital económica del país africano.

La obra representa a las Amazonas de Dahomey, un grupo de guerreras que ocupa un lugar destacado en la historia de Benín. La escultura original se encuentra en la Explanada de las Amazonas, en Cotonú, y es uno de los monumentos más emblemáticos del país.

El Monumento a la Amazona tiene 30 metros de altura y pesa alrededor de 150 toneladas. Fue construido con una estructura metálica revestida en bronce y muestra a una guerrera con la mirada en alto y sus armas en las manos, como representación de la fuerza y el coraje de las mujeres que integraron ese cuerpo militar.

La escultura fue inaugurada en julio de 2022 por el presidente de Benín, Patrice Talon, y fue diseñada por el artista chino Li Xiangqun. El monumento homenajea a las Agodjiés o Minons, un cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres que existió en el antiguo reino de Dahomey hasta fines del siglo XIX.

Un regalo especial en una noche histórica para Messi

El gesto de D’Almeida ocurrió en una noche cargada de emoción para Messi, quien disputa ante Benín su último partido con la camiseta argentina en el país. Miles de hinchas llegaron al Monumental para acompañar al capitán en una despedida que quedará marcada en la historia de la Selección argentina.

Antes del encuentro hubo un homenaje al rosarino y un clima especial en las tribunas. Messi fue titular frente al conjunto africano y recibió una de las últimas ovaciones del público argentino en una jornada que representa el cierre de una etapa de más de dos décadas con la Albiceleste.

A lo largo de su trayectoria con la Selección, el delantero consiguió títulos históricos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y una nueva Copa América en 2024.

Con ese recorrido detrás, el regalo que recibió de los jugadores de Benín se convirtió en uno de los detalles especiales de una jornada que tuvo a Messi como gran protagonista.