Detuvieron a un hombre acusado de amenazar a su expareja y violar una restricción judicial

El sospechoso, de 42 años, fue apresado en el barrio Libertad. La víctima denunció hostigamientos reiterados y aseguró que el hombre se presentó en su vivienda armado con un arma blanca pese a tener prohibición de acercamiento.

06/10/2026

Un hombre de 42 años fue detenido este martes en la ciudad Capital, acusado de hostigar, amenazar a su expareja y desobedecer una medida judicial de restricción que había sido dispuesta para proteger a la mujer.

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El procedimiento fue realizado cerca de las 9 de la mañana por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 8, en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Santa Rosa, en el barrio Libertad, en cumplimiento de un oficio judicial.

La investigación se inició luego de la denuncia realizada por una joven de 29 años, quien relató un persistente cuadro de hostigamiento por parte del acusado, con quien había mantenido una relación sentimental.

Según indicó la víctima, el hombre habría realizado llamadas intimidantes y reiteradas presentaciones en su domicilio del barrio Industria, pese a que tenía vigente una prohibición de acercamiento y contacto.

La denunciante también sostuvo que, en uno de esos episodios, el sospechoso se presentó de manera imprevista y la amenazó portando un arma blanca.

Tras localizar e identificar al acusado, los policías procedieron a su aprehensión e informaron lo ocurrido a la fiscal interviniente.

La causa fue caratulada preventivamente como amenazas simples, amenazas calificadas y desobediencia judicial.

El hombre quedó alojado en una celda de la Comisaría Comunitaria N° 8, a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones procesales correspondientes.