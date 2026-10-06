Allanamiento por narcomenudeo en La Banda: secuestraron 154 dosis de cocaína y detuvieron a una mujer

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio 25 de Mayo. También fueron incautados casi $130.000, una balanza de precisión, celulares y otros elementos. Un hombre quedó aprehendido.

06/10/2026

Un allanamiento realizado en el barrio 25 de Mayo de la ciudad de La Banda terminó con el secuestro de 154 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos presuntamente vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

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El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y se desarrolló en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo.

Durante la requisa del inmueble, los efectivos encontraron 154 envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanquecina. Tras realizar las correspondientes pruebas de reacción química, se determinó que se trataba de cocaína, con un peso total de 50,09 gramos.

Además, los uniformados secuestraron una balanza de precisión con restos de sustancia, una caja de madera que habría sido utilizada como prensa, recortes de nylon y dos teléfonos celulares.

También fueron incautados $129.800 en efectivo, que quedaron junto con el resto de los elementos a disposición de la Justicia.

Como resultado del operativo, una mujer de 26 años quedó detenida, mientras que un hombre que se encontraba en el domicilio fue aprehendido.

Ambos quedaron alojados en sede policial en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, mientras continúan las actuaciones correspondientes bajo intervención judicial.