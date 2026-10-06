El Monumental se rindió ante Messi: la impresionante ovación al capitán en el minuto 10

El partido ante Benín se detuvo cuando el reloj marcó los 10 minutos y más de 85 mil hinchas se pusieron de pie para homenajear al capitán argentino en su despedida de la Selección.

06/10/2026

El partido entre Argentina y Benín tuvo una pausa cargada de emoción cuando el reloj llegó a los 10 minutos del primer tiempo. El árbitro detuvo el encuentro y el Monumental se puso de pie para dedicarle una ovación interminable a Lionel Messi, que disputó su último partido con la Selección argentina ante el público local.

Desde las tribunas comenzaron a escucharse los clásicos “Olé, olé, olé, Messi, Messi”, mientras los aplausos acompañaban al capitán. El homenaje también tuvo fuegos artificiales, que le dieron un marco todavía más especial a uno de los momentos más emotivos de la noche. Messi respondió al cariño de los hinchas y agradeció el reconocimiento antes de que la pelota volviera a rodar.

El gesto no quedó limitado al público argentino. Los jugadores de Benín y los compañeros de Messi también se sumaron al homenaje, mientras el delantero permanecía en el centro de la escena durante esos segundos en los que todo el estadio estuvo pendiente de él.

La elección del minuto 10 tuvo un fuerte significado simbólico: es el número que Messi lleva en la camiseta de la Selección y que quedó asociado para siempre a su figura. Por eso, la detención del encuentro convirtió ese instante en un reconocimiento a toda su trayectoria con la Albiceleste.

La ovación se produjo en una noche histórica para el fútbol argentino. Messi, de 39 años, cerró frente a Benín una etapa de más de dos décadas con la Selección, en la que se convirtió en el futbolista con más presencias y goles de la historia del equipo nacional. Llegó a esta despedida con 208 partidos y 125 goles, además de haber conquistado la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Pero el minuto 10 fue mucho más que una cifra en el reloj. Fue el instante en el que el Monumental entero se detuvo para reconocer al capitán que durante años llevó la camiseta argentina y que, después de tantos partidos y títulos, vivió una despedida a la altura de su legado.